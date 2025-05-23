川普減稅案／「省稅」有感 州稅扣除額升至4萬元

眾院通過的預算案，把州稅扣抵額度由1萬元提高到4萬元，對於州稅負擔較重的民眾來說，是一大福音。圖為紐約市待售的房屋。(路透)

國會眾院 22日通過的稅務法案，將州稅與地方稅扣除額(state and local tax deduction，SALT)上限從目前的1萬元調高到4萬元，2025報稅 年度就會生效，民眾2026年初報稅時就可以感受到省稅效果。年收入超過50萬元家庭，4萬元扣除額度開始遞解，年收入到達60萬元家庭，將州稅與地方稅扣除額上限將維持1萬元。

將州稅與地方稅扣除額原本沒有上限規定，2017年減稅法案開始推出1萬元上限。國會討論延長2017年減稅法案的過程中，SALT額度成為棘手議題。共和黨出現內部意見分歧，高稅州出身國會議員與認為調高SALT額度等於為州政府提供補助的國會議員立場相左。紐約州 、新澤西州共和黨國會議員主張提高SALT額度，最後贏得勝利。不過法案還要送交參議院審議，參議院裡的所有高稅州參議員都是民主黨籍。

50萬元家庭收入的門檻以及4萬元扣除額度每年將增加1%，比其他稅法的通貨膨脹調整速度略緩。到了2026年時，州稅與地方稅扣除額上限將變成4萬400元，適用對象則為年收入50萬5000元以下家庭。每年調整1%的機制將於2033年之後結束。

法案對於州稅與地方稅抵扣祭出新規，適用於最高收入37%稅收級距(tax bracket，又稱稅收級別)的民眾，只得以32%計算抵扣，因此，1萬元州稅只能抵扣3200元聯邦稅，不是3700元。

個人報稅標準扣除額(standard deduction)調至1萬6000元，夫妻合併報稅標準扣除額將調高到3萬2000元。65歲以上民眾每人在2025年可以另外得到老年人扣除額1600元。

華爾街日報(WSJ)分析，以住在紐約州、年收入15萬元的70多歲退休夫妻為例，在房貸已經繳清的情況下，合併報稅扣除額為3萬5200元，眾院法案SALT上限調整省稅效果不大。住在加州、年收入33萬元單身科技主管擁有百萬房子，除了扣除1萬元房產稅，還能扣除其他州稅。