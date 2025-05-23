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南韓總統大選選情緊繃 支持率首呈現「個位數差距」

川普減稅案／共和黨議員「睡著」沒投票 強生：想掐死他

編譯盧炯燊／綜合報導
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國會眾院歷經整夜馬拉松審議，22日以215票對214票及1票棄權下，驚險通過總統川普的「又大又美」減稅及開支法案，將送交參院審議及投票表決。由於有兩名共和黨議員投反對票及另外兩人沒有投票，法案差一點無法通過。

來自紐約州的共和黨眾議員加巴里諾(Andrew Garbarino)未投下關鍵一票，因為他躲起來睡著了。

州與地方黨部領袖對此怒不可遏，認為他在川普重要法案命懸一線之際像個小丑，這種失誤可能會引發激烈的初選挑戰。眾院議長強生(Mike Johnson)事後也半開玩笑的說「我真想掐死他」。

另一個沒有投票的是來自亞利桑納州的史懷克(David Schweikert) ， 原因是他遲到了，在強生的鎚子落下後他才趕到眾院議事堂。

兩人都是力挺川普這個法案，強生表示，史懷克雖是少數就法案提交修正案的共和黨人，但他早已打算投贊成票。

話雖如此，仍有兩名共和黨人投反對票，分別是來自肯塔基州的馬西(Thomas Massie)及來自俄亥俄州的戴維森 (Warren Davidson)。

馬西反對這個法案是意料中事，他長期以來批評川普的多個開支法案，今年初已表達不願支持川普政府的短期預算案，今次也不例外，氣得川普在投票前直指馬西不了解政府運作，認為他應該下台。

至於戴維森，儘管長期以來站在共和黨黨團的右翼一邊，但跟馬西一樣，對長期赤字支出感到擔憂。

早前他已表示反對該法案，後來又說收到會削減可自由支配支出的「保證」，所以改變立場說會支持，然而到了真正投票之時仍然投了反對票。

他22日在X貼文解釋，「法案承諾將來會削減開支，但實際上不能真正削減，而且法案也增加了赤字，因此我不能支持這個巨額赤字計畫」。

眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)對戴維森投反對票並不感到驚訝，儘管黨內保守派不斷遊說，但他始終堅持立場。

川普 投票 共和黨

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