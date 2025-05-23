1票之差… 眾院通過川普「大又美」預算案

眾院22日凌晨以一票之差，通過川普總統（左）提出的「又大又美」預算法案，眾院議長強生（右）暫時完成任務，法案送到參院審議。（歐新社）

聯邦眾院 22日凌晨挑燈夜戰處理推動川普 政府多項政策的「又大又美法案」（The one big beautiful bill），最終在22日上午近7時宣布通過、送出眾院，被視為川普政府的一大勝利；美國總統川普22日表示，聯邦參議院接下來要開始工作，沒有時間可以浪費了。

衛報報導，法案內容符合川普的議程，但效期只到2028年，讓川普在這個任期內執行。

眾議院21日晚間處理這項多達數兆的包裹預算法案，盡管民主黨提出結束會議的動議，但最後共和黨 利用人數優勢，以213票比211票駁回，眾院於22日凌晨繼續開會。

眾院以215票比214票，通過川普總統提出的「又大又美」預算法案，眾院議長強生暫時完成任務。（美聯社）

民主黨和共和黨議員徹夜發言，民主黨選擇在上午提出將法案送回委員會的動議，再度被共和黨用人數優勢擋下，眾院接著針對法案投票，以215票比214票，最後由議長強生(Mike Johnson)敲槌宣布通過，成功將法案送出眾院。

共和黨在眾議院僅保持微幅優勢，最後以一票之差通過法案；根據今日美國（USA Today）報導，共和黨中有兩位議員跑票，分別為肯塔基州眾議員馬西（Thomas Massie）和俄亥俄州眾議員戴維森（Warren Davidson）， 另有3位眾議員沒有投下支持票，包括哈里斯（Andy Harris）、史懷克（David Schweikert）和加巴里諾（Andrew Garbarino）。

川普22日表示，這個又大又美的法案在眾院通過，可說是美國史上最重要的法案，其內容包括大幅的減稅，同時免去小費、加班費的課稅，民眾購買美國製汽車，也能獲得報稅扣除額。

川普指出，法案還將為ICE（聯邦移民及海關執法局）人員和邊境巡邏隊加薪、資助美國建立金穹（Golden Dome）飛彈防禦系統，以及給新生兒的「川普存款帳戶」等等。

川普感謝議長強生和所有投下贊成票的眾議員，並指出，是參議院的朋友投入工作的時候了，希望盡快將法案送到川普的桌上，「沒有時間可以浪費了」。

根據共和黨的計畫，法案在送出眾院之後，計畫在國慶日（7月4日）當周送出參議院，讓川普簽署法案。

繼眾院預算委員會（House Budget Committee）日前選在晚間10時開會後，眾院規則委員會（House Rules Committee）也選在21日凌晨一時開會；經過快22個小時的馬拉松式開會，規則委員會終於在22日零時前將法案送至眾議院的會議廳。

據報導指出，法案得以在規則委員會通過，與川普21日邀請強生和持反對意見的共和黨議員在白宮見面息息相關；白宮和共和黨領袖最後修改法案內容，以處理共和黨內保守派自由黨團（Freedom Caucus）的擔憂，也讓法案在眾院順利過關。