鮑爾安了 最高法院裁決：Fed成員受特別保護 川普不得任意撤換

聯準會主席鮑爾。(路透)

美國最高法院周四（5月23日）作出重要裁決，明確表態聯邦準備理事會（Fed）成員享有特殊保護，總統不得任意免職。不過在同一裁決中，法院以6比3的票數裁定，允許川普 總統撤換國家勞動關係委員會（NLRB）和聯邦功績制度保護委員會（MSPB）的兩名成員。

這項裁決依循緊急行動慣例未經簽署，但充分顯露法院內部的意識形態分歧。保守派多數意見強調，憲法賦予總統撤換行政官員的廣泛權力，僅受極少數例外限制。法院特別指出，聯準會 作為「具有獨特歷史傳統的準私營機構」，不適用於一般行政官員的免職規定。

本案起因於川普試圖撤換NLRB委員威爾考克斯（Gwynne Wilcox）和MSPB委員哈里斯（Cathy Harris）。下級法院原先依據1935年漢弗萊遺囑執行人訴美國案的判例，禁止總統無故撤換獨立委員會成員。最高法院此次雖未正式推翻該判例，但允許川普在訴訟進行期間先行撤換委員，此舉被視為弱化判例並進一步擴張總統行政權力的重要一步。

值得注意的是，法院特別強調此項裁決不適用於聯邦準備理事會。多數意見書明確表示，聯準會因其獨特的組織結構和歷史淵源，應免受總統的任意干預。三位自由派大法官則在異議書中強烈批評此一裁決將動搖獨立機構的穩定性。

聯準會主席鮑爾 曾公開表明，法律禁止總統任意撤換理事會成員。此次裁決雖未觸及聯準會現任官員，但可能引發未來總統權限的憲法爭議。市場分析認為，法院刻意區隔聯準會，有助維持金融穩定。