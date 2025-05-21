政治阻擾 新冠-流感二合一疫苗臨床效果佳卻暫難獲批准

臨床實驗後期數據顯示，新冠-流感二合一疫苗(COVID-flu vaccine)可以對新冠病毒感染、季節性流感提供良好保護，但專家表示，這款雙效疫苗的核准，可能出現延遲。

臨床數據顯示，相較於分別施打新冠疫苗或流感疫苗 ，新款新冠-流感二合一疫苗能夠在人體引起更強而有力的免疫系統反應。發表於5月7日美國醫學會期刊(Journal of the American Medical Association，JAMA)的報告指出，名稱為mRNA-1083的雙效疫苗是由莫德納 藥廠(Moderna)生產，第三階段臨床實驗獲得良好成績。

臨床實驗將50歲以上民眾為研究對象分為兩組，其中一組施打新款雙效疫苗，另一組施打先前獲得衛生機關核准的流感疫苗與新冠疫苗，研究人員查看研究對象施打疫苗之後的保護性免疫蛋白抗體數量。

科學新聞網站Live Science報導，mRNA-1083雙效疫苗還沒有通過食品及藥物管理局(FDA)最後核准，某些專家說，雖然臨床實驗結果大致良好，但政治因素則造成阻撓。

舊金山加大(University of California, San Francisco)傳染病醫師陳子平(Peter Chin-Hong)說，許多民眾不喜歡打針，雙效疫苗將可提供更多方便。但他表示，採用信使RNA(mRNA)技術研發的新冠疫苗，在美國一直遭受政治批評以及安全質疑，雖然mRNA疫苗證明安全有效，但爭議的過去可能在食藥局 對雙效疫苗核准過程形成障礙。

陳子平說，市面上已經有獲得食藥局核准的流感疫苗及新冠疫苗，因此mRNA-1083雙效疫苗的核准並沒有急迫性。