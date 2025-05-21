我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克：特斯拉6月底前在德州測試自駕計程車

中國區域影響力擴大 紐西蘭副總理：太平洋絕不能成為「軍事區」

政治阻擾 新冠-流感二合一疫苗臨床效果佳卻暫難獲批准

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

臨床實驗後期數據顯示，新冠-流感二合一疫苗(COVID-flu vaccine)可以對新冠病毒感染、季節性流感提供良好保護，但專家表示，這款雙效疫苗的核准，可能出現延遲。

臨床數據顯示，相較於分別施打新冠疫苗或流感疫苗，新款新冠-流感二合一疫苗能夠在人體引起更強而有力的免疫系統反應。發表於5月7日美國醫學會期刊(Journal of the American Medical Association，JAMA)的報告指出，名稱為mRNA-1083的雙效疫苗是由莫德納藥廠(Moderna)生產，第三階段臨床實驗獲得良好成績。

臨床實驗將50歲以上民眾為研究對象分為兩組，其中一組施打新款雙效疫苗，另一組施打先前獲得衛生機關核准的流感疫苗與新冠疫苗，研究人員查看研究對象施打疫苗之後的保護性免疫蛋白抗體數量。

科學新聞網站Live Science報導，mRNA-1083雙效疫苗還沒有通過食品及藥物管理局(FDA)最後核准，某些專家說，雖然臨床實驗結果大致良好，但政治因素則造成阻撓。

舊金山加大(University of California, San Francisco)傳染病醫師陳子平(Peter Chin-Hong)說，許多民眾不喜歡打針，雙效疫苗將可提供更多方便。但他表示，採用信使RNA(mRNA)技術研發的新冠疫苗，在美國一直遭受政治批評以及安全質疑，雖然mRNA疫苗證明安全有效，但爭議的過去可能在食藥局對雙效疫苗核准過程形成障礙。

陳子平說，市面上已經有獲得食藥局核准的流感疫苗及新冠疫苗，因此mRNA-1083雙效疫苗的核准並沒有急迫性。

流感疫苗 藥局 莫德納

上一則

魯比歐：嚇阻中國 台須強化自衛能力

下一則

世衛最大金主美國退出 中國宣布未來5年加碼提供5億

延伸閱讀

誰該補打COVID-19疫苗？美擬限65歲以上與高風險族群

誰該補打COVID-19疫苗？美擬限65歲以上與高風險族群
亞洲新冠重症大幅攀升 韓日中檢測工具廠、疫苗股大漲

亞洲新冠重症大幅攀升 韓日中檢測工具廠、疫苗股大漲
新冠病毒株多元化 台疫情再升溫 醫：這些人出國要小心

新冠病毒株多元化 台疫情再升溫 醫：這些人出國要小心
公共衛生署長人選爭議 曝露「讓美國再次健康」陣營分裂

公共衛生署長人選爭議 曝露「讓美國再次健康」陣營分裂

熱門新聞

川普總統15日在卡達烏代德空軍基地演講。（美聯社）

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

2025-05-15 14:43
零售業巨頭沃爾瑪。(美聯社)

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

2025-05-17 13:36
川普政府計劃徹底改寫AI半導體出口規定，摒棄拜登時代提出的晶片出口三級管制計畫。(路透)

美正式撤銷AI晶片出口三級管制計畫 宣告使用華為昇騰晶片都違規

2025-05-13 19:57
川普總統(前左)今天抵達沙烏地阿拉伯，受到王儲沙爾曼(前右)熱烈歡迎。(路透)

沙國王儲承諾投資美6000億 川普：湊成整數1兆吧

2025-05-13 12:19
川普總統（左）在阿布達比王儲哈立德陪同下參觀謝赫扎耶德大清真寺。（路透）

美總統罕見造訪清真寺 川普脫下鞋 讚嘆伊斯蘭文化

2025-05-15 16:26
川普(左前)、沙國王儲沙爾曼與出席沙美投資論壇的人士合照。(路透)

川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場

2025-05-13 08:53

超人氣

更多 >
越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收

越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收
保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套

保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套
川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了
為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕

為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕
拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌

拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌