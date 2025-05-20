律師控川普政府違反法院命令 將越緬12移民驅逐至南蘇丹

圖為伊莎貝爾港拘留中心。(路透資料照)

代表委內瑞拉與緬甸無證克的移民 律師20日向法院提交緊急動議，指控川普 政府無視法院裁決，違法將包括越南、緬甸等12名無證客 驅逐至深陷戰亂的非洲國家南蘇丹。

有線電視新聞網(CNN)報導，該動議反對川普政府推動大規模驅逐計畫將移民遣送至第三國，宣稱本周已有12名無證客被遣送南蘇丹，而且部分移民未收到通知書，甚至連提出異議的機會也沒有。

移民代表律師之一賈桂林‧布朗(Jacqueline Brown)表示，19日才得知僅略通英語、化名N.M.的緬甸籍客戶在沒有翻譯人員協助下，被遣送至南蘇丹，而布朗原定20日與N.M.視訊會面，卻發現人早已不在拘留所。

布朗向法庭提交的聲明指出，「太平洋時間(PT)上午8時27分，伊莎貝爾港(Port Isabel)拘留中心某位拘留官表示，N.M.『今天早上』被移送，我發函電郵詢問N.M.被送往哪個國家，該官員於太平洋時間上午8時36分回覆『南蘇丹』。」其他移民律師還透露同架班機上，還有一名越南人以及至少十位無政客被遞解出境。

今年稍早聯邦法官墨菲(Brian Murphy)裁決，下令川普政府在沒有事先透過書面通知，以及沒有機會對驅逐出境提出異議的情況下，不得將移民驅逐至第三國。

因此代表律師主張，將無證客遣送南蘇丹違反原先裁決，要求法院下令川普政府把他們接回來，並阻止他們再次被遣送至第三國，除非政府遵守墨菲的初步禁令。

不過國土安全部(DHS)尚未證實無證移民被遣送南蘇丹，由於南蘇丹國內情勢動盪，持續發生武裝衝突，白宮已經針對南蘇丹發出旅行警告。

其實之前川普政府早已嘗試要將無證客送往第三國，官員告訴CNN聯邦政府原本計畫動用美國軍機運送一批無證移民前往利比亞，所幸移民權益組織及時提交緊急動議，成功擋下遣返 班機。