穆迪將美債降級 華爾街不樂觀 財長卻稱「穆迪不可靠」

國際信評機構穆迪調降美債評等從最高的3A降至Aa1。(路透)

國際信評機構穆迪(Moody's)調降美債評等從最高的3A降至Aa1，財政部長貝森特 (Scott Bessent)18日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時回應說，穆迪信評不太可靠。CNN19日分析，對於政府赤字持鷹派立場的人士指出，穆迪降級應該被視為對美國債 務沉重已難支撐的警訊；倘若華爾街 再次掀起「拋售美國」(sell America)浪潮，局勢恐不樂觀。

貝森特部長18日在美國國家廣播公司(NBC)與有線電視新聞網(CNN)受訪回應指，穆迪是落後指標，而且美國債務問題不是川普執政百日所造成。

CNN資深主播塔珀(Jake Tapper)在專訪中詢問貝森特，川普「又大又美的預算法案」減稅措施是否讓稅收減少，導致政府債務危機惡化。貝森特回答，法案會讓美國經濟壯大，一路走高的債務占國內生產毛額(debt-to-GDP)比率得以降低。

史坦普(S&P)首度調降美國債信評級時，2011年第二季債務占國內生產毛額比率92%。根據財政部最新統計，目前債務占國內生產毛額比率來到123%。

市場分析師說，穆迪降調教美債評等可能讓華爾街再次震盪。

財經研究機構Fwdbonds首席經濟學家拉普基(Chris Rupkey)說，華府這項「又大又美的法案」對於預算估計顯然有問題。他說，美國第一次遭到評等降級後的第一個周一交易日股市大跌將近7%，相隔12年後惠譽國際信用評等(Fitch)降評時，市場反應則平淡許多。

無黨派財政研究組織「皮特森基金會」(Peter Peterson Foundation)執行長皮特森(Michael Peterson)說，若要尋找讓國債停止繼續升高的轉捩點，「穆迪降評就是清楚訊號」。他說：「像美國這麼偉大的國家，竟然傷害自己的信用評等，讓人無法接受。」

報導指出，華爾街如果又出現「拋售美國」潮，局勢恐不樂觀。

投資人在冬末初春之際把錢從美股撤出，連傳統上被認為避風港的政府債券資產也遭拋售，資金轉向黃金與海外股市。公債殖利率(Treasury yields)飆高，現貨金價在3月間第一次突破每盎司3000元歷史紀錄。