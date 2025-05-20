我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「陪老闆睡前聊天」週刊爆王文洋奪女大生初夜 開心給2疊鈔票

TLC實境「我的600磅人生」女主角病逝 得年40歲

白宮隱瞞？范斯質疑拜登當總統能力：和希望康復兩回事

編譯廖振堯／綜合報導
拜登在總統任內的白宮醫師歐康納。(取自白宮網站)
拜登在總統任內的白宮醫師歐康納。(取自白宮網站)

前總統拜登驚傳16日被診斷出患有惡性攝護腺癌，且癌細胞已擴散至骨骼，此消息引發各界審視拜登是否早在卸任前、甚至競選連任前就已知曉癌症，因為攝護腺特定抗原(Prostate-Specific Antigen，PSA)檢測可以在早期便發現攝護腺癌。這使得人們再度質疑白宮的透明度，副總統范斯則質疑拜登擔任總統的能力。

新聞周刊(Newsweek)報導，拜登競選連任時多次辯駁自己的健康狀況足以勝任總統，但去年6月的辯論表現糟糕後，最終還是放棄競選。

目前沒有公開證據顯示拜登在總統任期內就被診斷出罹患癌症，但一些醫生懷疑拜登是否早已知情。耶魯大學醫學院放射學教授福爾曼(Howard Forman)表示拜登沒有追蹤他的癌症情況是難以置信的，「格利森評分(Gleason score)9分的攝護腺癌患者在確診前的一段時間內，PSA水平肯定已經升高，他之前也一定做過很多次PSA檢測。」

不過據聯邦疾病防治中心(CDC)，70歲以上男性不須常規接受攝護腺癌篩檢。但福爾曼質疑拜登是否真的過去十幾年來從未篩檢過，或他70歲前PSA水平都正常，「像他這樣地位顯赫、可獲得醫療服務的人，竟然拖到轉移骨骼，真是太奇怪了。」

洛杉磯加大泌尿外科教授利特溫(Mark Litwin)表示，惡性攝護腺癌本來就生長迅速，因此也很可能是最近才出現的，且說惡性攝護腺癌通常不會產生PSA，所以有些患者一診斷就發現已擴散到其他部位。

東北大學政治學教授帕納戈普洛斯(Costas Panagopoulos)也認為拜登在任職總統期間並未診斷出癌症，因為這是可理解且「優雅地退選」的理由，也沒人會想延遲治療長達近一年。

范斯19日從羅馬返國時在空軍二號表示，大家需要誠實地看待拜登是否有能力勝任這份工作，這個擔憂超越政策或政治層面，希望拜登康復跟認為他無法履行職責是兩回事。

拜登 癌症 范斯

上一則

白宮未診出拜登罹癌？白宮：川普對白宮醫師有信心

下一則

診斷中位年齡67歲前較有機會達「治癒」 但拜登已82歲

延伸閱讀

健康狀況是否被隱瞞？拜登公布罹患攝護腺癌，引發輿論質疑聲浪

健康狀況是否被隱瞞？拜登公布罹患攝護腺癌，引發輿論質疑聲浪
拜登驚傳罹攝護腺癌 醫曝面對沉默殺手需改變生活5件事

拜登驚傳罹攝護腺癌 醫曝面對沉默殺手需改變生活5件事
教宗良14世接見美國副總統范斯、國務卿魯比歐

教宗良14世接見美國副總統范斯、國務卿魯比歐
確診罹患惡性前列腺癌 拜登首次發聲

確診罹患惡性前列腺癌 拜登首次發聲

熱門新聞

川普總統15日在卡達烏代德空軍基地演講。（美聯社）

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

2025-05-15 14:43
零售業巨頭沃爾瑪。(美聯社)

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

2025-05-17 13:36
川普(左前)、沙國王儲沙爾曼與出席沙美投資論壇的人士合照。(路透)

川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場

2025-05-13 08:53
印度正評估對部分美國製產品開徵進口關稅，藉此反擊美國總統川普關稅攻勢。（路透）

不怕像中被加稅？這個超級大國準備反擊川普

2025-05-13 08:10
美國總統川普（左）2019年的日本大阪G20峰會場邊會議，與中國國家主席習近平會面。資料照片。(美聯社)

美中打破貿易僵局始於一場秘密會議 學者說「它」先退縮

2025-05-12 20:26
川普政府計劃徹底改寫AI半導體出口規定，摒棄拜登時代提出的晶片出口三級管制計畫。(路透)

美正式撤銷AI晶片出口三級管制計畫 宣告使用華為昇騰晶片都違規

2025-05-13 19:57

超人氣

更多 >
懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到

懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到
冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案

冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案
美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」
南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」

南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」
65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利

65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利