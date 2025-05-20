白宮隱瞞？范斯質疑拜登當總統能力：和希望康復兩回事

拜登在總統任內的白宮醫師歐康納。(取自白宮網站)

前總統拜登 驚傳16日被診斷出患有惡性攝護腺癌，且癌細胞已擴散至骨骼，此消息引發各界審視拜登是否早在卸任前、甚至競選連任前就已知曉癌症 ，因為攝護腺特定抗原(Prostate-Specific Antigen，PSA)檢測可以在早期便發現攝護腺癌。這使得人們再度質疑白宮的透明度，副總統范斯 則質疑拜登擔任總統的能力。

新聞周刊(Newsweek)報導，拜登競選連任時多次辯駁自己的健康狀況足以勝任總統，但去年6月的辯論表現糟糕後，最終還是放棄競選。

目前沒有公開證據顯示拜登在總統任期內就被診斷出罹患癌症，但一些醫生懷疑拜登是否早已知情。耶魯大學醫學院放射學教授福爾曼(Howard Forman)表示拜登沒有追蹤他的癌症情況是難以置信的，「格利森評分(Gleason score)9分的攝護腺癌患者在確診前的一段時間內，PSA水平肯定已經升高，他之前也一定做過很多次PSA檢測。」

不過據聯邦疾病防治中心(CDC)，70歲以上男性不須常規接受攝護腺癌篩檢。但福爾曼質疑拜登是否真的過去十幾年來從未篩檢過，或他70歲前PSA水平都正常，「像他這樣地位顯赫、可獲得醫療服務的人，竟然拖到轉移骨骼，真是太奇怪了。」

洛杉磯加大泌尿外科教授利特溫(Mark Litwin)表示，惡性攝護腺癌本來就生長迅速，因此也很可能是最近才出現的，且說惡性攝護腺癌通常不會產生PSA，所以有些患者一診斷就發現已擴散到其他部位。

東北大學政治學教授帕納戈普洛斯(Costas Panagopoulos)也認為拜登在任職總統期間並未診斷出癌症，因為這是可理解且「優雅地退選」的理由，也沒人會想延遲治療長達近一年。

范斯19日從羅馬返國時在空軍二號表示，大家需要誠實地看待拜登是否有能力勝任這份工作，這個擔憂超越政策或政治層面，希望拜登康復跟認為他無法履行職責是兩回事。