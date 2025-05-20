2023開始出現「無法運作的拜登」 新書揭團隊隱暪衰退

前總統拜登上周被診斷罹患攝護腺癌，且已擴散至骨骼，再度引起外界質疑白宮先前是否隱瞞病情，或為何沒有及早診斷出癌症。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)資深主播塔珀(Jake Tapper)、 Axios新聞網站記者湯普森(Alex Thompson)合寫新書「原罪：拜登 總統的衰退、隱暪和競選連任的災難性抉擇」(Original Sin: President Biden's Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again)20日上市。塔珀指出，寫書動機源於親眼看到拜登在電視辯論會當晚的失常表現。

塔珀接受全國公共電台(NPR)主持人狄特羅(Scott Detrow)專訪時說，對於拜登在辯論會上第一次語無倫次、脫口說出「我們終於打敗紅藍卡」(We finally beat Medicare)感到非常詫異，所有人都看到拜登年事已高，但拜登團隊、家人、資深幕僚卻一再對媒體、社會大眾甚至民主黨 金主與國會議員聲稱拜登一切良好。

塔珀說，拜登核心幕僚直到今天都覺得拜登角逐連任將會勝選，也認為拜登連任後可以一直勝任到2029年1月，「可是我們跟一名民主黨高層討論，他也看到大家目睹的狀況，拜登看起來不太好，似乎不在狀況內。」

由兩名資深記者近身觀察及訪談超過兩百人寫成「原罪」一書，質疑拜登團隊一直隱瞞拜登的健康狀況。（取自亞馬遜）

湯普森對狄特羅說，如果拜登團隊沒有掩飾，「怎麼許多人看到辯論之後紛紛大呼意外呢？」湯普森說，根據200多名對象的採訪，從2023年秋季開始，就出現兩種版本的拜登：可以正常運作的拜登與無法運作的拜登，其實時間可以回溯到2019年，但當時拜登絕大多數時間都能夠正常運作。

湯普森說，從2023年開始，無法運作的拜登占比愈來愈高，而且狀況愈來愈糟糕，一名白宮 資深官員由於對於狀況感到不滿，反對拜登爭取連任，因此決定掛冠求去。

兩名資深記者出版「原罪」一書，指拜登的團隊極力掩飾他身體狀況不佳的實情。圖為作者之一湯普森。(取自領英)

兩名資深記者出版「原罪」一書，指拜登的團隊極力掩飾他身體狀況不佳的實情。圖為作者之一塔珀。(美聯社)

對於無法正常運作的拜登，「原罪」書中舉例，2019年競選期間拜登前往愛阿華州造勢，在一場活動中竟想不起來資深助理唐尼倫(Mike Donilon)的名字，但兩人1981年就認識，唐尼倫擔任拜登助理長達數十年之久。

湯普森說，決定辭職的前任白宮資深官員說，拜登團隊故意不讓拜登與內閣首長、內閣成員或其他白宮資深官員接觸，拜登核心圈變得愈來愈小；拜登行程變得愈來愈緊湊，限制變多，重點在於不讓社會大眾看到拜登無法運作的一面。