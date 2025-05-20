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確診後首發聲 拜登：癌症影響所有人 破碎時最堅強

編譯陳韻涵／綜合報導
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在證實罹癌後，前總統拜登（左）19日在社群媒體上貼出與前第一夫人吉兒（右）的自拍照，表示破碎的時候最堅強。（路透）
在證實罹癌後，前總統拜登（左）19日在社群媒體上貼出與前第一夫人吉兒（右）的自拍照，表示破碎的時候最堅強。（路透）

前總統拜登辦公室宣布拜登確診罹患攝護腺癌翌日，拜登19日首度透過社群媒體發文表示，「癌症影響我們所有人」，強調「破碎時最堅強」，並感謝眾人的支持。

拜登19日透過在昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」發文，附上他與吉兒和寵物貓「葳蘿」(Willow)的照片寫道，「癌症影響我們所有人，如同你們許多人一樣，(前第一夫人)吉兒(Jill)和我也體會到，人在破碎之處反而最堅強。謝謝你們用愛和支持鼓勵我們。」

拜登辦公室18日表示，拜登上周因泌尿道症狀就醫，發現攝護腺有結節；他於16日經診斷罹患攝護腺癌，且癌細胞已轉移到骨骼，拜登及其家人和醫師團隊正在討論要進行何種治療。

聲明指出，攝護腺癌屬於「侵略性的癌症，但這種癌症似乎對荷爾蒙敏感，因此可進行有效的治療」。

華盛頓郵報報導，長期以來，癌症向來是拜登家族之痛；拜登長子波‧拜登(Beau Biden)2015年5月因腦癌過世，拜登因而發起「癌症登月計畫」(Cancer Moonshot)，致力支持加速治療腦癌的研究，以茲紀念兒子。

哥倫比亞廣播公司新聞報導，拜登罹癌的消息一出，各黨派政治人物紛紛表示同情並獻上祝福，期望拜登早日康復。

川普總統透過社群平台「真實社群」(Truth Social)發文「致上最誠摯與最棒的祝福，期望喬(拜登)早日康復。」

前總統歐巴馬也為2009年至2017年間擔任他副總統的拜登打氣。歐巴馬在X發文表示，「在尋找各種癌症突破性治療方法上，沒有人比喬（拜登）更盡力，我相信他將以他特有的決心和優雅面對這項挑戰，我們祈禱他早日康復。」

拜登執政期間的副總統賀錦麗(Kamala Harris)透過X發文表示，「喬(拜登)是個鬥士」，「我知道他將以定義他這一生和他領導力的一貫力量、韌性和樂觀精神來面對這項挑戰」，祝福拜登完全且迅速康復。

82歲的拜登去年在最後關頭宣布不再競選連任，今年1月卸任，成為美國史上年紀最大的總統。

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