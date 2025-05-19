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質疑拜登任內隱瞞罹癌 小川普酸「吉兒是博士會沒察覺？」

編譯盧思綸／即時報導
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川普長子小川普（ Donald Trump Jr.）在社群發文，質疑拜登任內就知情罹癌，可能是前第一夫人吉兒掩蓋實情。（取材自Donald Trump Jr.在X的頁面）
川普長子小川普（ Donald Trump Jr.）在社群發文，質疑拜登任內就知情罹癌，可能是前第一夫人吉兒掩蓋實情。（取材自Donald Trump Jr.在X的頁面）

每日郵報報導，前總統拜登18日證實罹患惡性攝護腺癌，且癌細胞已經擴散到骨骼，病情為第四期。消息引發包含川普總統在內等政要致意。但是，川普長子小川普（ Donald Trump Jr.）在社群發文，質疑拜登任內就知情罹癌，可能是前第一夫人吉兒掩蓋實情，而這個說法在當日晚間也在社群流傳。

82歲的拜登因泌尿症狀就醫，9日檢查發現攝護腺結節，16日確診為惡性攝護腺癌，並已轉移至骨骼。不過其癌症為荷爾蒙敏感型，有望有效控制，目前拜登正與家人及醫療團隊討論治療方案。

消息一出，拜登的政治對手川普也發文表示，他與第一夫人梅蘭妮亞聞訊後感到難過，盼拜登早日康復、治療順利。前總統柯林頓與歐巴馬，還有前副總統賀錦麗，以及國務卿魯比歐、加州州長紐森等人均發文致意，期許拜登戰勝病魔。

不過，川普長子小川普卻在社群發文並置頂貼文質疑：「我想知道的是，吉兒博士怎麼會沒察覺到第5期轉移性癌症，還是說這又是一次掩蓋？」吉兒擁有教育博士學位。

小川普還翻拍並上傳一張截圖，內容是一位名叫奎伊（Steven Quay）的醫師的貼文，稱攝護腺癌是「最容易在早期診斷的癌症」，並指出該病發展到骨轉移的過程本應可監測。他提到，醫界建議50歲以上男性定期接受的血液檢查，可顯示癌症如何快速發展。

奎伊強調，「即使是最具侵略性的類型，若未接受治療，通常也需要5到7年才會發展到轉移階段」，他還說，「也就是說，若病人在2025年5月才首次被診斷出已有癌症轉移，那將構成醫療疏失」。

奎伊聲稱：「極有可能，拜登在白宮任內就已罹患攝護腺癌，卻未對美國人民公開。」

隨後一名TikTok用戶回復小川普的貼文，稱拜登辦公室選擇在周日公布罹癌消息，是為了「掩蓋拜登其實一直以植物人狀態治理國家的事實」。小川普則回應：「毫無疑問。」

小川普 拜登 癌症

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