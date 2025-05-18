我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia台灣總部在北投士林 黃仁勳：將為台灣打造首部巨型AI超級電腦

眾院預算委員會罕見晚間投票 「又大又美法案」闖關成功

眾院預算委員會罕見晚間投票 「又大又美法案」闖關成功

記者陳熙文／華盛頓即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國會山莊。(記者陳熙文／攝影)
國會山莊。(記者陳熙文／攝影)

包含川普政府多項政策的「這個又大又美的法案」（The one big beautiful bill）日前在聯邦眾院的預算委員會卡關，但委員會18日罕見在晚間投票，竟以一票之差闖關成功，為共和黨在國殤日之前將法案送出眾院邁出一大步。

眾院預算委員會（House Budget Committee）16日處理推動多項川普政府政策的又大又美的法案，最終以16比21票闖關失敗，其中有5位共和黨眾議員跑票，未能將法案送出委員會，被外界認為是打亂了眾院共和黨籍議長強生（Mike Johnson）希望在國殤日（Memorial day）之前將法案送進參議院的計畫；有部分共和黨眾議員認為，該法案砍支出砍得還不夠多，無法有效降低政府赤字。

然而，眾院預算委員會18日罕見的在晚間10時開會，再度針對法案投票，最後以17比16票，將法案送出預算委員會，預計在下一站將在眾院規則委員會（House Rules Committee）做處理，可能針對法案內容做最後的妥協或修改。

根據國會山莊報（The Hill）報導指出，由於法案的重要性之高，預算委員會晚間投票，現場也見到強生和白宮立法主任布萊德（James Braid）。

眾院 共和黨 投票

上一則

美中貿易戰最後是川普讓步 分析：讓許多國家也想硬起來

下一則

共和黨稅改案內部分歧凸顯殘酷真相：聯邦預算赤字不減反增

延伸閱讀

川普「大法案」卡關 眾院議長：仍按計畫推進

川普「大法案」卡關 眾院議長：仍按計畫推進
第三屆亞太裔傳統月社區健康日活動在羅伯屋強生大學醫院RWJUH成功舉辦

第三屆亞太裔傳統月社區健康日活動在羅伯屋強生大學醫院RWJUH成功舉辦
WSJ：川普第二任期特赦遊說有如蠻荒西部時期

WSJ：川普第二任期特赦遊說有如蠻荒西部時期
CBO報告：共和黨預算法草案 恐讓數百萬人失去白卡

CBO報告：共和黨預算法草案 恐讓數百萬人失去白卡

熱門新聞

川普總統15日在卡達烏代德空軍基地演講。（美聯社）

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

2025-05-15 14:43
根據在美國與中國在日內瓦發布的聯合聲明，美中雙方將暫時降低對彼此進口品的關稅。（路透）

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

2025-05-12 03:22
美國總統川普表示，他將簽署行政命令壓低美國處方箋藥物的價格。（美聯社）

比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？

2025-05-12 08:35
美中在瑞士日內瓦舉行的貿易談判，中方由國務院副總理何立峰主談。(路透)

金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手

2025-05-11 20:52
零售業巨頭沃爾瑪。(美聯社)

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

2025-05-17 13:36
川普(左前)、沙國王儲沙爾曼與出席沙美投資論壇的人士合照。(路透)

川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場

2025-05-13 08:53

超人氣

更多 >
「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…
孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕
墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光

墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光
拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期

拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期
前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼

前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼