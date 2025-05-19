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特檢約談錄音檔曝光 揭拜登記憶衰退、混亂

編譯潘勛／綜合報導
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聯邦特別檢察官許景2024年3月在華府記者會上，公布對時任總統的拜登口供筆錄文本。但沒有公布錄音檔。(路透)
聯邦特別檢察官許景2024年3月在華府記者會上，公布對時任總統的拜登口供筆錄文本。但沒有公布錄音檔。(路透)

聯邦特別檢察官許景(Robert Hur)在拜登還擔任總統時，約談川登總統筆錄有關他挪動機密文件被訴的2023年錄音檔，日前由在華府的Axios網站公布，由錄音可細詳佐證拜登總統任內，記憶力減退，辭不達意的身心江河日下狀況。

有線電視新聞網(CNN)報導，拜登接受特檢官許景約談的文字謄本去年便已公布，但錄音檔的截檔，直至川普上任後才首度公開。

拜登發言人史卡利(Kelly Scully)指出，拜登政府一年多之前便已公布謄本，錄音檔除證實業已周知的事之外，別無他物。

質疑拜登身心能力最近重返眾人關切。2023年秋天，因為許景調查拜登早年擔任副總統時，自白宮私自攜回機密文件一事，司法部依法展開調查，拜登兩天內接受許景約談筆錄5個小時。

聯邦特別檢方就挪拿機密文件調查拜登時口供筆錄的文字謄本，2024年3月依法公開內...
聯邦特別檢方就挪拿機密文件調查拜登時口供筆錄的文字謄本，2024年3月依法公開內容，其中有被抹黑的敏感文字。(美聯社)

Axios發布的一支錄音檔長度只有近4分半鐘，拜登被問到2017年自副總統離任後，保存的文件上頭的事務，「還有沒積極在做」，拜登沉默良久後說，「我不知道」，接下來談起似乎不相關、發生在當時的事，例如有人勸進，要他競選2016年總統，另外，他要想起自己長子波‧拜登(Beau Biden)何時身故也有困難，必須當時在場的幕僚幫他確認。他說，「波在哪在月過世的，哦，天哪，5月30日…」兩個人替拜登完成句子說，「2015年」。

拜登反問說，「他是在2015年去世的？」

Axios公布的第二支錄音檔裡，拜登被問到是否了解，他保留了一張與阿富汗相關的備忘錄，他一開始說，「我不知道自己曉不曉得」，被許景進一步逼問時，拜登說，「我想我打算留著，是為後代著想」。

拜登團隊裡有人很快打斷問答，試著釐清總統的回答而說，「為了紀錄清楚起見，我真的只想避免落入臆測的領域。就我所知，他(指拜登)的回憶是他沒特別記住自己由副總統離職之後，打算保留那張備忘錄」。

完成筆調查後，去年2月，許景拒絕起訴拜登，而在最後報告中說，前總統「有意地保留、透露機密材料」，但政治方面殺傷力較大的方面，在許景把拜登描述為「用心良善的老年人，記憶力不好」，就算面臨起訴，也會贏得陪審團的心。

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