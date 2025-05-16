白宮副幕僚米勒權傾川普內閣 超越副總統范斯、幕僚長威爾斯

國家廣播公司新聞網報導，39歲的白宮副幕僚米勒，是川普總統以下，白宮第二號人物，影響力超過副總統范斯和白宮幕僚長威爾斯。(路透)

川普 總統一人之下，滿朝文武當中的第二號權力人物並非副總統范斯，也不是白宮 幕僚長威爾斯(Susie Wiles)或其他內閣成員，而是39歲的白宮副幕僚米勒(Stephen Miller)；在川普連任的頭幾個月裡，就為他敲定了數十項行政命令。米勒能成為川普愛將，與他堅定的反移民立場不無關係。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，一位川普的高階顧問指出總統政治上的成功很大程度上源於在移民問題上與美國人民站在一起，並辦到了其他人不願或無力做的事：關閉邊境。「而在美國歷史上，沒有人比米勒更支持這一點。這就是為什麼總統如此信任他，且對其依賴程度無人能及。」這位高階顧問表示，川普在談到米勒時是「認真的」，「我不知道有哪個政策領域不尋求米勒的看法。總統可能不會總是完全按照米勒的想法行事，但米勒的意見總是會被聽取。」

川普曾在NBC「面對新聞界」(Meet the Press)節目上表示，儘管國家安全顧問在白宮通常是個備受矚目且令人垂涎的職位，如果任命米勒擔任該職，那將是「降級」，並說「史蒂芬的地位遠高於這個」。米勒身兼的白宮國土安全(homeland security)顧問，推動如川普上任當天首批行政命令之一的終止憲法第十四修正案出生公民權保障；往後幾個月裡米勒又為川普敲定數十項行政命令，除了宣布南部邊境進入國家緊急狀態等移民相關政策，也跨足廢除聯邦政府多元化項目、以及推動美國退出世衛組織等其他領域。

現在或曾經與米勒共事的人士透露，他很早就堅定捍衛川普立場，於公於私皆是如此，他對川普國家願景的認同造就現今的影響力。米勒之妻凱蒂·米勒(Katie Miller)更是馬斯克 的長期密友，曾參與馬斯克的政府效率部(DOGE)團隊，兩人與馬斯克的密切關係更鞏固米勒地位。米勒盟友表示，凱蒂也已成為政府內一股強大力量，米勒夫婦及白宮人事辦公室主任戈爾(Sergio Gor)如今在白宮是「不可撼動」的存在。