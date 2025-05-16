華人為墨毒販洗錢 銀行無辜？組織在美大開人頭戶 檢警破獲多個犯罪集團 銀行鮮被控罪

華人組織被指使用假護照隱瞞真實身分，或者招攬當地店家負責人或學生做為帳戶人頭，在美國為墨西哥販毒集團洗錢。圖為墨西哥安全部隊抓捕毒販。(路透)

華人 組織在美國為墨西哥 販毒集團洗錢，在多家大銀行開立多個帳戶，使用假護照隱瞞真實身分，或者招攬當地店家負責人或學生做為帳戶人頭。洗錢的華人遭到逮捕，但是銀行則鮮少被控罪。

華爾街日報(WSJ)15日報導，南加州便衣警察有一天看著于家勇(Jiayong Yu，音譯)帶著裝滿現金的黑色皮背包進入大通(Chase)銀行櫃台，存入一疊疊鈔票。于家勇離開後，警方詢問櫃台存款金額是否超過法律規定必須向金融機關通報的1萬元上限，銀行人員回答存款超過10萬元。就在同一時間，于家勇開車前往距離35哩外，位於克萊蒙特(Claremont)的大通其他分行與美國銀行(Bank of America )分行。

于家勇遭聯邦指控在地下匯兌網路工作，以折扣價格向墨西哥販毒集團「西納羅亞」(Sinaloa)收購美元，然後將美元高價轉售給在美國的華人。聯邦檢察官指出，于家勇隸屬的華人洗錢組織四年裡經手5000萬元毒品集團交易所得，在洛杉磯郡各地透過花旗(Citibank)等知名銀行的自動提款機(ATMs)以及銀行櫃台存款，把不法資金存入戶頭。

去年在北卡羅來納州 遭到洗錢罪名起訴的一個華人洗錢網路，遭控使用空殼公司讓現金存入大通銀行、美國銀行、富國銀行(Wells Fargo)等戶頭，在2022年5月至2024年4月間存入現金9200萬元。其中有5個月期間，洗錢網路的車手在遍布20州的銀行分行完成100多筆現金存款，把錢存進空殼公司帳戶。涉及此案的所有銀行，後來都未被以犯罪起訴。

可疑帳戶有時在一個月內便會被銀行關閉，但時間已足夠讓數百萬元非法所得從戶頭流出；現金通常存入當天就開始移動，例如開立銀行本票(cashier's checks)或購買加密貨幣。某些案例裡，現金則轉到經營地下錢莊的華人戶頭。可疑帳戶雖然被關閉，很快就可以用不同假名開立新帳戶。華人洗錢組織向墨西哥販毒集團收取手續費在1%至2%之間，條件比競爭對手更有吸引力。

去年出現罕見針對銀行的執法行動，道明銀行(TD Bank)因為內部監管鬆散，被基地在紐約市法拉盛(Flushing)的華人洗錢組織利用，在紐約、新澤西和賓州的分行完成4億7000萬元非法所得洗錢，遭金融主管機關開罰30億元。