趙長鵬特赦案 民主黨參議員促川普政府說明

全球規模最大加密貨幣交易平台幣安(Binance)創辦人趙長鵬(右)。(美聯社)

全球規模最大的加密貨幣 交易平台幣安(Binance)創辦人趙長鵬(Zhao Changpeng)，遭控觸犯反洗錢規定，2023年11月向法院認罪並辭去執行長職務，2024年4月被判4個月有期徒刑，幣安則對其他遭控罪名以43億元和解。華爾街日報(WSJ)15日獨家報導，華倫(Elizabeth Warren)、德賓(Dick Durbin)、布魯曼索(Richard Blumenthal)等民主黨籍聯邦參議員，要求川普政府說明趙長鵬正在爭取的總統特赦，第一家庭與幣安公司關係密切也遭質疑有利益衝突之嫌。

報導指出，加密貨密圈以CZ縮寫聞名的趙長鵬為億萬富翁，曾在播客(podcast)節目透露已經透過律師爭取總統特赦。華倫、德賓、布魯曼索日前聯名致函司法部次長白朗奇(Todd Blanche)與白宮律師瓦林登(David Warrington)，要求川普政府官員說明趙長鵬爭取特赦的細節。

川普家族創立的加密貨幣平台「世界自由財務」(World Liberty Financial)曾參與阿拉伯聯合大公國主權投資人對幣安的20億投資計畫，這項合作案讓「世界自由財務」發行的美元穩定幣得以躋身全球規模最大加密貨幣行列。

麻州聯邦參議員華倫是參院 銀行委員會(Senate Banking Committee)民主黨資深成員，德賓是參院民主黨團第二號人物，布魯曼索是參院調查小組委員會主席。

加密貨幣圈高層正在觀察趙長鵬是否真的可以獲得特赦、川普家族與幣安的關係是否加深，同時評估利益衝突引發的疑慮是否讓產業受到影響。川普總統第二任期以來，堪稱最大贏家的產業之一便包括加密貨幣。政府監督團體則表示，川普利用總統職位透過加密貨幣謀利，川普5月底將為川普迷因幣(meme coin)投資人舉辦晚宴，川普長子小川普 (Donald Trump Jr.)與次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)支持的比特幣礦業公司打算上市，都遭到外界質疑。