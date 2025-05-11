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川普預告12日簽行政命令 大砍美國藥品價格

記者陳熙文／華盛頓即時報導
藥品示意圖。（123RF）
藥品示意圖。（123RF）

總統川普11日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他預計12日上午簽署行政命令，大幅降低美國處方藥和藥品30％至80％的價格。

川普11日先是在社群網路上表示，他的下一則發文將是他發表過最重要，也最具衝擊力的發文之一。

川普並在稍晚發文指出，大家很多年來都懷疑為什麼美國處方藥和藥品的價格比其他國家貴這麼多，甚至有5到10倍之多；川普指出，這些藥品的價格雖然不同，其實是同樣的藥品、來自同樣的實驗室或工廠、出自一樣的公司。

川普說，這一直以來都非常難解釋，並認為，這沒有正確的答案；製藥公司可能會歸咎於研發成本，把這些成本沒來由的交給美國的倒霉鬼（suckers）來負擔，而且只有美國的倒霉鬼在負擔。

川普指出，川普政府和共和黨要做對的事情，這件事也是民主黨努力多年想做到的事情；川普宣布說，他預計於12日上午9點簽署行政命令，欲立即降低處方藥和藥品的價格，大砍30%至80％。

川普並表示，全世界的藥品將漲價，以達到平衡，也對美國公平。

川普說，他將建立最受歡迎的國家政策，讓美國人只要付出世界上最低廉的價格來購買藥品；這樣不但美國終於會被公平地對待，同時美國公民的醫療保健的支出會大幅降低，美國也將節省上兆美元。

川普 美國公民 民主黨

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