出訪中東前夕 川普將取消拜登AI晶片出口管制

商務部宣布預定在15日實施的晶片出口三級管制，被視為川普總統即將出訪阿拉伯國家的禮物。 Nvidia執行長黃仁勳日前曾對華府大力遊說修改該法。（路透）

前總統拜登 任內頒布旨在對人工智慧(AI )晶片出口祭出管制的「AI擴散規則」(AI diffusion rule)原訂5月15日生效上路，但商務部 7日證實，川普政府將通盤檢討如何限制晶片銷往某些國家，不會實施拜登AI晶片管制規定。華爾街(WSJ)日報分析，商務部的宣布對科技大廠帶來利多，報導傳出之後包括Nvidia在內等股價應聲上揚，接下來各界注意焦點將放在川普總統如何訂定新規，在國家利益及科技利益之間尋求平衡。

商務部批前朝太複雜、太官僚

拜登政府在「AI擴散規則」中，對於美國可以出售多少晶片到印度、瑞士、墨西哥、以色列設下上限。商務部發言人7日表示，拜登政府的AI晶片規定「太過複雜，太過官僚，將遏阻美國創新」。

商務部發言人說：「我們將以更簡單的規則取代，釋放美國的創新潛力，確保美國在人工智慧領域繼續稱霸」。

對於過去幾年受到一波波出口限制衝擊的科技巨擘來說，商務部決策至少在短期看來屬於好消息。科技產業人士說，能夠把晶片順利賣給對美國友善的國家，對企業來說極為重要，管制新規將讓晶片銷售陷入困境。不過要求匿名的人士說，川普政府正積極研擬的新規，將強化晶片在海外的管制。

Nvidia執行長黃仁勳（右）日前提議修改拜登政府宣布的晶片管制政策，商務部7日證實該規定過於繁複，將會取消，Nvidia的股價7日大漲3%。照片為4月黃仁勳出席川普總統主持的投資美國活動。（歐新社）

晶片轉移中國國家 列新規管制

知情者指出，制定新規期間，商務部將繼續嚴格執行晶片出口管制。取消拜登規定的一個取代方案，將是針對曾把晶片轉移到中國的國家實施管制，包括馬來西亞和泰國。

Nvidia股價 應聲上漲超過3%

新聞曝光後， Nvidia股價上漲超過3%。Nvidia、超微(AMD)等晶片大廠都曾對拜登AI晶片出口管制表示反對。超微執行長蘇姿丰(Lisa Su)7日對CNBC新聞頻道說，美國應在維護國家安全及促進晶片發展之間取得平衡。Nvidia執行長黃仁勳日前也呼籲修改拜登政府的晶片限制。

華爾街日報分析，許多科技界高層主管依然有心理準備，川普政府可能對於晶片出口推出有別於拜登團隊手段的限縮措施。Nvidia一款特殊AI晶片賣往中國的計畫遭川普政府管制而損失55億。

釋利多 為中東購美先進晶片鋪路

這項取消也被視為川普即將訪問阿拉伯國家的釋放利多。報導指出，商務部宣布不實行拜登AI晶片出口管制的時間，就在川普即將前往中東訪問之前，引起外界揣測川普此行可能討論中東國家購買美國先進晶片的相關問題。若根據拜登AI晶片出口管制規定，沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國購買美國晶片將面臨限縮。

華府智庫「蘭德公司」(Rand Corporation)AI研究員希姆(Lennart Heim)指出，某些國家原本趕在5月15日新規生效之前提前採購晶片。希姆指出，台灣貿易統計數據顯示，台灣3月分銷往馬來西亞的數據處理設備的出貨量大增，總計出口額18.7億，是一年前同期的7倍，設備當中很可能包括人工智慧晶片。