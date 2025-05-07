用錢投票？亞洲掀拋售美元潮 亞幣狂升值

亞洲貨幣自川普總統4月2日宣布對等關稅以來，紛紛升值，尤其新台幣升值超過10%最多。(路透)

亞洲正掀起美元拋售浪潮，對美元來說是不祥之兆。2日及5日新台幣創紀錄升值趨勢正向外擴散，帶動新加坡 、南韓、馬來西亞、泰國、中國和香港等地貨幣上漲。

分析人士指出，川普 總統的貿易政策削弱了市場對美元資產表現的信心。亞洲各地拋售美元，顯示資金正大規模流入亞洲，過去支撐美元的關鍵支柱正在動搖。

「情況有如當年亞洲金融危機的反向操作」

亞洲貨幣兌美元近期升值表。（資料來源／倫敦證券交易所（LSEG） 製表／記者胡玉立）

提供全球經濟和市場資訊的獨立研究機構Gavekal Research創始合夥人蓋夫（Louis-Vincent Gave）評論匯率 波動速度時表示，「情況有如當年亞洲金融危機的反向操作」。

1997年和1998年亞洲金融危機，資本外逃導致泰國、印尼和韓國等國貨幣貶值，促使這些國家決心累積美元。蓋夫表示：「亞洲金融危機後，亞洲外匯存底不僅規模巨大，還傾向重新配置到美國國債。但現在突然間，貨幣交易不再像以往那樣單向扣籃了。」

儘管6日台幣幣值多少穩定下來，但台幣已在兩天內飆升10%；新加坡幣則飆升至近十多年來最高水平。

台灣政府否認有美國政府的施壓，但台灣的中央銀行證實有禿鷹偷襲。南韓央行則證實有美方的壓力。

分析人士表示，從本質來看，此次匯率斷裂是川普關稅戰引發，它動搖了投資者對美元的信心。關稅大增，讓出口商預料來自美國客戶的收入大減；各方擔憂美國經濟衰退，也對美國資產回報不利。

法國外貿銀行（Natixis）高級經濟學家吳卓殷（Gary Ng）表示：「川普的政策削弱了市場對美元資產表現的信心。」他說，有人猜測市場所稱的「海湖莊園協議」（Mar-a-Lago agreement）旨在削弱美元。台灣官方已否認上周在華府舉行的關稅談判涉及外匯問題。

亞洲的美元儲備主要集中在中國、台灣、南韓和新加坡，這些國家的美元儲備總額達數兆元。中國截至3月底的銀行外幣存款達9598億元，為近三年來最高水平；其中大部分為美元，主要由出口商持有。

但跡象顯示，各方對美元看法正在轉變。高盛（Goldman Sachs）6日報告指出，投資客戶最近從人民幣空頭部位轉為多頭部位；這表示投資人預期美元進一步走弱，因此做空美元。

「美元兌台幣匯率 就像是煤礦坑裡的金絲雀」

路透報導，市場似乎正在用錢投票。資深交易員、分析公司Spectra Markets總裁唐納利 (Brent Donnelly) 表示，「美元兌台幣匯率就像是煤礦坑裡的金絲雀」，「亞洲對美元的需求及亞洲央行支持美元的意願，正在減弱」。

由於新台幣即期與遠期匯率價差擴大，新台幣預料可能還會再升值一段時間。法國巴黎銀行（BNP Paribas）預期，中期在資產去美元化題材發酵下，無法完全排除新台幣兌美元升至28-29元，此水準在川普總統第一任期時就曾出現。