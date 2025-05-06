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白宮幕僚長威爾斯未迴避前客戶接觸 遭質疑有利益衝突

記者顏伶如／綜合報導
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白宮幕僚長威爾斯過去服務的多個客戶與白宮幕僚接觸，但她並未迴避，遭質疑有利益衝突。圖為威爾斯在橢圓形辦公室。(美聯社)
白宮幕僚長威爾斯過去服務的多個客戶與白宮幕僚接觸，但她並未迴避，遭質疑有利益衝突。圖為威爾斯在橢圓形辦公室。(美聯社)

華盛頓郵報5日報導，川普政府上台最初三個月裡，白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)過去服務的多個客戶與她目前掌理的白宮幕僚接觸，但威爾斯並未迴避，遭到非營利消費者權益保護團體「公共公民」(Public Citizen)質疑利益衝突。

出任白宮幕僚長之前，威爾斯十多年從事政府遊說工作，客戶來自不同產業。「公共公民」指出，對於與前任客戶有關的決策，威爾斯應該迴避才對。

「公共公民」5日指出，根據可以公開取得的聯邦政府遊說登記資料，威爾斯過去服務的五家公司與一家非營利組織，過去幾個月都跟川普白宮幕僚有過接觸，包括通用汽車(General Motors)、造紙廠商克魯格(Kruger)、化肥公司美盛(Mosaic)、人工智慧(AI)行銷平台Zeta Global、菸草公司Swisher、非營利機構「公民負責任能源解決方案」(Citizens for Responsible Energy Solutions)。

白宮發言人張振熙(Stephen Cheung)說，除了一通白宮與美國三大汽車製造商的電話之外，威爾斯並未參與涉及前任客戶的任何會議或決策。威爾斯2019年代表通用汽車向政府遊說。

「公共公民」律師高林格(Jon Golinger)說，可能產生重大影響的接觸談話若能攤在陽光下，將更符合公共利益。他說，掌握預算與權力的公職官員，接掌職位的同時也要承擔維持公眾信賴的責任。

張振熙表示，威爾斯對於擔任白宮幕僚長致力保持透明化，川普政府對於各種申報的過程與規定，比以往幾屆政府都更有效率、更加嚴格。他說，威爾斯確保所有幕僚都遵守法律規範。

威爾斯2018年代表克魯格遊說，2017年與2018年代表美盛遊說。美盛公關部副總監普拉特(Ben Pratt)說，公司代表日前跟白宮助理見面討論跟美國農民有關的政策，爭取將鉀鹼、磷酸鹽列入美國關鍵礦產清單，威爾斯沒有參與其中。

白宮 川普 華盛頓郵報

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