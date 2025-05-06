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川普擬課100%電影關稅 BBC曝全球衝擊

徵收100%關稅？電影界衝擊：等同宣布停止拍片

記者顏伶如／綜合報導
川普貼文指美國的電影工業瀕臨死亡，他指示商務部研究在境外拍的電影課徵100%的關稅，讓業者都回到美國拍片。（美聯社）
川普貼文指美國的電影工業瀕臨死亡，他指示商務部研究在境外拍的電影課徵100%的關稅，讓業者都回到美國拍片。（美聯社）

川普總統4日在社群媒體貼文表示，將對境外製作電影課徵100%關稅，避免影視製片外流，消息傳出震撼好萊塢及電影工作者。有線電視新聞網(CNN)報導，數家電影公司及影音串流平台主管受訪時顯得忿忿不平，並說川普做出宣布之前沒有對於衝擊效應先行評估，具有經典地位的好萊塢影視產業恐將遭到扼殺。

報導指出，其他消息人士則抱持較為開放的態度，並說川普是對於實際存在的「失控製作現象」(runaway production)問題帶動輿論討論，解決辦法則有許多種。

一名業界人士說：「乍聽之下，消息讓人震驚，幾乎等於全面停止拍片。」業界人士同時表示，從實際角度來看，川普對此並無管轄權，「執行起來也過於複雜」。

Netflix以及其他大型娛樂公司5日股價紛紛應聲下跌，投資人設法消化川普發文究竟意義為何。

Lightshed Ventures創投公司合夥人格林菲爾德(Rich Greenfield)在分析報告裡說：「川普總統昨晚在真實社群(Truth Social)的發文，讓所有好萊塢從業人員都摸不著頭腦。」

某些業界人士對CNN指出，川普所說的關稅提案恐怕難以付諸實現，因為電影身為智慧財產權，屬於服務業的一種，並不是商品，關稅通常不適用於服務，川普到底要如何對外國電影加徵關稅，具體措施並不清楚；另外，川普聲稱在海外製作的電影形成「國家安全威脅」，說詞恐怕也經不起法律挑戰。

CNN報導，消息人士說，好萊塢娛樂產業領袖不敢掉以輕心，多位電影公司高層找商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)討論因應之道。盧特尼克4日晚間在社群媒體X回應川普發文寫道：「我們正在辦理。」

川普 好萊塢 關稅

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