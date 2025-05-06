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AI玩上癮 川普「星戰日」化身絕地武士 手持「反派」紅色光劍

編譯陳韻涵／綜合報導
白宮在X平台貼出川普總統AI合成圖，慶祝星際大戰日，但手持紅色光劍被星戰迷批評是反派西斯。(取材自X平台)
白宮在X平台貼出川普總統AI合成圖，慶祝星際大戰日，但手持紅色光劍被星戰迷批評是反派西斯。(取材自X平台)

川普總統先前利用人工智慧(AI)合成天主教教宗肖像招致批評後，4日又在「星際大戰日」(Star Wars Day)分享表情包，扮成邪派的西斯尊主(Sith'ari)。

為紀念5月4日「星戰日」，川普團隊分享了一張川普的AI生成圖像，只見他扮成絕地武士，身穿背心展現雄壯手臂肌肉線條，手持紅色光劍，表情嚴肅，背景則是美國國旗和國鳥白頭鷹。

這張照片透過白宮官方社群媒體Instagram分享，寫道「祝所有人5月4日快樂，包括那些努力將西斯尊主、殺人犯、毒梟、危險囚犯和惡名昭彰黑幫組織MS-13成員帶回我們銀河系的激進左派瘋子。你不是反抗軍，你是帝國(風暴兵)。」

娛樂媒體Parade報導，川普先前在教宗方濟各(Pope Francis)逝世後，上傳扮成教宗的AI貼文招致撻伐，如今扮演星際大戰角色卻選擇西斯尊主，再次引發熱議。

許多人批評川普扮演西斯尊主，一名網友寫道，「再說一次，紅色光劍代表壞人」；另一人附和道，「佩劍的顏色說明一切」。

星戰迷指出，「試想，你一輩子都在看星際大戰，但仍認為那個手持紅色光劍的傢伙才是好人。」

網友寫道，「我不敢相信這是真的白宮帳號，全世界的笑柄，哇嗚。」

另一個人評論說：「說真的，這太尷尬了。」

有人提問：「這不應該是個專業的頁面嗎？」

贊成白宮貼文的人則寫道，「我喜歡它！」

其他人讚頌「川普肯諾比，搭配火焰表情符號」，歐比王‧肯諾比(Obi-Wan Kenobi)是指導下一代絕地武士的睿智大師。

白宮分享川普扮成西斯尊主的AI照片之前幾天，川普發布扮成教宗的AI圖像，影射他是接替已故教宗方濟各(Pope Francis)的下一任教宗，招致天主教會代表的強烈批評。

紐約州天主教會議在昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」發文寫道，「總統先生，這張照片一點也不好笑，教宗方濟各才剛安葬，樞機主教即將舉行神聖的秘密會議。請不要拿我們開玩笑。」白宮隨後也轉發這則貼文。

副總統范斯3日在社群媒體發文護航川普，認為這只是開玩笑，「沒有問題」。

川普 教宗 白宮

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