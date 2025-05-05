分析：川普第3任故弄玄虛 避免提早成為跛鴨總統

川普明知不可能再競選第三個任期，但故意不置可否，目的在吸引注意力，並拖延成為跛鴨總統的時間。(美聯社)

儘管川普 集團(Trump Organization)近來在網路發動宣傳戰，並推出川普總統再戰2028年的各種周邊商品，但憲法第22條修正案規定每位總統只能做兩個任期。國家廣播公司新聞網(NBC News)分析，川普的用意在吸引注意力，另延緩自己成為跛鴨總統的時間。

憲法修正案很難改寫，過程曠日廢時。川普的共和黨 盟友都知道，鑒於修憲所面臨的巨大障礙，第三個總統任期不可思議。

共和黨籍前眾院議長金瑞契(Newt Gingrich)表示，川普不會再選下一個任期，但他有理由放話；川普認為，任何以他為中心而引發的議論，不管等級大小，都是好事，畢竟能讓對手發慌。

然而，川普一直在煽動，說他想當總統一直到2033年，屆時他86歲了。不論他是否貫徹到底，他對第三個任期的放話不是在開玩笑；其他有志總統大位的人忽視了川普，就會身陷險境。

川普戲說自己想做第三任，共和黨2028年總統選戰就會僵住，要到有意者能更清楚了解：川普是否能、如何能排除憲法限制，才會動起來。

任何人搶在川普宣布其意願之前展開競選，就可能觸怒「讓美國再度偉大」(MAGA)運動。

不論副總統范斯 (JD Vance)、國務卿魯比歐(Marco Rubio)、德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)，還是佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，除非川普承認這個任期是他最後任期，不然都不可能開始打造競選班子。

前阿肯色州長哈欽森(Asa Hutchinson)表示，川普有意做第三任期，最受影響的便是范斯、德桑提斯等任何想獲得川普關愛的人。他們曉得不能蹚進渾水，要到川普說他不擬追求第三任期，首肯他人角逐大位才行。

一位有志2028年出來選的共和黨人指出，這種事不可能在近期發生；共和黨也料到川普會盡可能拖延宣布自己未來的動向，拖愈久，他就能號令眾人，扭轉外人認定他已是跛鴨總統的印象。