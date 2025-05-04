川普下令重啟「惡魔島」監獄：社會上的人渣荼毒美國太久了

總統川普。（美聯社）

美國總統川普 今天表示，他將指示政府重新啟用並擴建加州 惡名昭彰、俗稱「惡魔島」的阿爾卡特拉茲島（Alcatraz）聯邦監獄。

美聯社報導，川普今天晚間在他的社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「邪惡、暴力和累犯的犯罪分子已經荼毒美國太久了，他們是社會上的人渣，除了不幸和苦難外，永遠不會做出任何貢獻。」

他還說，當美國以往還是個更為嚴肅的國家時，會毫不猶豫把最危險的罪犯關起來，讓他們遠離任何他們可能傷害的人，「本來就該如此」。

他繼續寫道：「這就是為什麼我今天要指示聯邦監獄管理局（Federal Bureau of Prisons），以及司法部、聯邦調查局（FBI）和國土安全部重啟大規模擴建及重建的阿爾卡特拉茲島聯邦監獄，以收容美國最冷酷、最暴力的罪犯。」

他補充表示：「重啟阿爾卡特拉茲島監獄，象徵著法律、秩序及正義。」

法新社報導，阿爾卡特拉茲島聯邦監獄位於舊金山外海2公里處，最多僅能容納336名囚犯，過去曾關押過不少知名罪犯，包括禁酒令時期（Prohibition-era）的黑幫老大卡朋（Al Capone），另也發生過多起囚犯企圖逃獄的離奇事件。這座監獄於1963年關閉，目前作為觀光 景點對外開放。

川普近來嘗試不走正當程序就把被控告的幫派分子送往薩爾瓦多一座惡名昭彰的監獄，而與法院發生衝突。川普也談論過想要把美國公民送到薩爾瓦多和其他外國監獄關押。