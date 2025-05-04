貝森特：川普振興經濟3招 關稅、減稅、解除管制

財政部長貝森特說明川普總統振興經濟的三招，關稅、減稅和解除管制。(美聯社)

財政部長貝森特(Scott Bessent)投書華爾街 日報(WSJ)，4日刊出，文中稱川普 總統實施關稅 、減稅及解除管制三記「組合拳」，是一套連貫的振興經濟策略，可以造福一般民眾，享受到應得的繁榮。

貝森特表示，WSJ的讀者最知道過去40年，華爾街嘗到創歷史紀錄的大成功；自1980年以來，史坦普500指數增幅超過5500%，美國資本市場全球稱羨，川普打算強化它。

川普察覺出華爾街就金融挹注美國夢，實扮演關鍵角色，但此時該輪由一般民眾來享受繁榮，川普大膽的經濟施政，便是奉行此一最高道德。

貝森特指出，2000年代初期是新自由主義的全盛期，當時認為「歷史已經終結」，獨裁將讓位給民主及自由貿易。但中國自2001年加入世界貿易組織，由全球商業崛起，並非巧合。貿易自由化的成果並非雨露均霑，370萬美國人因此失去工作。

生產外包給中國，導致美國製造業工作流失59.3%，大多數工人淪為長期失業；提倡這種「大鐵球」政策的人主張，可以由財富再分配來彌補損失，彷彿補貼可以療癒因外包而生計粉碎的家庭、社區；一些蛋頭學者把這種策略形容成「補償輸家」，但失敗得讓人不忍卒睹。

貝森特指出，川普政府為經濟擘繪新的道路，購買力及貿易的地基都能強化。首先是再協商全球貿易，而關稅是平衡國際商業的有效工具，可拆毀其他國家所設的貿易障礙，替美國廠商打開更多市場，帶回成千上萬製造業工作機會。

第二是讓2017年「減稅及就業法案」常態化，另採納川普的新稅務前提：不向小費、加班費及社會安全金課稅；這些稅務改革可以改善美國人因魯莽貿易政策而受損的生活品質，提供穩定性給個人及公司行業，打造出經濟動能。勞工及小企業受惠於川普第一次當總統的力挺成長稅務施政，底層50%人家瞧見淨值增加速度比頂層10%來得快。政府正與國會密切共事，確保減稅措施不在2025年屆期失效。

第三是替經濟解除管制。美國會再度建設，不僅蓋房子、工廠，還會打造出半導體、發電站、人工智慧數據中心及其他未來科技。喚醒美國的工業產能，對提升勞工、中產階級的就業及工資至關重要，也是與中國在科技、軍事爭衡而勝出的唯一道路。