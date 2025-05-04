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「鮑爾完全呆板」川普稱不會提前開除他

中央社／華盛頓4日綜合外電報導
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川普（後）和聯準會主席鮑爾（前）。（路透）
川普（後）和聯準會主席鮑爾（前）。（路透）

美國總統川普表示，不會在聯邦準備理事會主席鮑爾（Jerome Powell）2026年5月任期結束之前將他開除。不過川普形容鮑爾是個「完全呆板的人」，並一再呼籲聯準會降息

路透報導，川普堅稱，他提高關稅顛覆全球貿易體系的做法最終會讓美國人致富，並且堅稱美國首季經濟成長出現萎縮是前總統拜登政策導致的結果。

在國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）今天播出的專訪中，川普告訴主持人維爾克（Kristen Welker），他預計聯邦準備理事會（Fed）將在某個時間點降息。

他在2日於佛羅里達州錄製的訪談中說：「這個嘛，他應該降息。他遲早會降息。但他寧願不降息，因為他不是我的粉絲。你知道，他就是不喜歡我，因為我覺得他是一個完全呆板的人。」

被問到是否會在鮑爾2026年任期結束前將其解職時，川普以歷來最明確的語氣否認說：「不、不、不。這全然是…我為什麼要這樣做呢？這樣我得在短時間內提名另一個人來替換。」

川普對鮑爾加強攻擊力道，加劇市場對聯準會自主性引以為憂，引發市場動盪，導致華爾街股市上個月劇烈崩跌。在股市暴跌之後，川普有所退讓。

川普 降息 鮑爾

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