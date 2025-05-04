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川普AI教宗照挨轟不正經 范斯護航：開玩笑而已

編譯盧思綸／即時報導
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川普總統2日在社群曬出自己身穿教宗服的照片，引發部分宗教人士甚至共和黨人批評有所冒犯。（取材自@realDonaldTrump在Truth Social的照片）
川普總統2日在社群曬出自己身穿教宗服的照片，引發部分宗教人士甚至共和黨人批評有所冒犯。（取材自@realDonaldTrump在Truth Social的照片）

川普總統2日在社群曬出自己身穿教宗服的照片，引發部分宗教人士甚至共和黨人批評有所冒犯。對此副總統范斯3日在社群發文護航川普，認為這不過是笑話「沒有問題」。

川普在自家「真實社群」分享一張疑似人工智慧（AI）生成的彩色照片，其中川普身穿教宗禮服，伸出右手食指並指向上方，除此之外並未附上任何文字說明。

政治新聞網POLITICO報導，紐約州天主教會議（New York State Catholic Conference）在X發文批評表示：「總統先生，這張照片一點也不好笑，教宗方濟各才剛入土為安，樞機主教即將舉行神聖的秘密會議。請不要拿我們開玩笑。」白宮隨後也轉發這則貼文。

紐約時報報導，共和黨全國委員會（Republican National Committee）前主席史蒂爾（Michael Steele）也稱川普貼文「不正經、表現無能」。

不過，范斯3日在X發文，回應新聞意見網站The Bulwark問及「能否接受聖父遭受不尊重和嘲笑」時，他表示：「一般來說，我對別人開玩笑沒有問題，但對於挑起愚蠢戰爭，造成成千上萬同胞喪命，我不能接受。」

教宗方濟各於4月21日辭世，享壽88歲，他辭世前一日才接見范斯，儘管兩人因移民和教義問題公開分歧，但互動過程平和、充滿善意；范斯也成為方濟各最後正式接見的外國政要之一。

教廷訂於5月7日開始新教宗選舉會議。

川普本周稍早才對記者開玩笑說，他想成為下一任教宗。不過他又接著說，自己沒有偏好，但紐約有一位「非常好的」樞機主教。

教宗 川普 范斯

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