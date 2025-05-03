川普提案砍NASA預算 著重載人登月火星勝過研究

川普政府在明年的預算案中刪減NASA的經費。圖為工人在清洗太空梭組裝大樓上的NASA標誌。（路透）

川普政府計畫將國家航空暨太空 總署（NASA ）明年預算削減60億美元，減幅近1/4，大砍科學和氣候計畫及繞月太空站計畫，將首要重心放在載人登月和火星 任務。

綜合路透和法新社報導，川普政府2日公布2026年預算提案概要，將讓NASA超出預算的「太空發射系統」（Space Launch System）和「獵戶座」（Orion）載人太空船在2027年執行NASA「阿提米絲」（Artemis）計畫第3次任務後廢止，以及淘汰繞月太空站「門戶」（Gateway）計畫。

「太空發射系統」是由波音公司（Boeing）和諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman Corp.）製造的巨型火箭；「獵戶座」則是洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）打造。

這項提案將NASA預算從目前248億美元減至188億美元，減幅約24%，可能取消會影響全球數以千計研究人員的重大科學計畫，將顛覆華府多年來由一系列老牌NASA承包商維護的有效合約，並推翻歐洲太空總署（ESA）、加拿大及日本等美國盟邦扮演要角的任務和計畫。

除了載人探索計畫以外，NASA幾乎所有部分都面臨大幅削減預算。川普政府提議為「聚焦火星的計畫」增加10億美元，這意味著「阿提米絲」計畫將面臨重大調整，並傾向於支持太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）將人類送上火星的願景。

這項提案還將取消「火星樣本返回」（Mars Sample Return）任務，這是NASA和歐洲太空總署合作計畫，目的在帶回火星探測車「毅力號」（Perseverance）取得的岩石樣本並分析，以尋找遠古微生物生命跡象。

川普政府認為沒必要在這方面努力，因為他們的「目標將是由載人上火星的任務來實現」。

NASA代理署長裴卓（Janet Petro）在聲明中表示：「這項提案包括同時進行月球和火星探索的投資，同時仍優先考量關鍵的科學和技術研究。」

白宮表示，希望聚焦於「重返月球方面擊敗中國，並首次將人類送上火星」。中國計畫在2030年前實現中國人首次登陸月球，而美國的「阿提米絲」登月計畫則面臨一再延誤。

非營利的行星學會（The Planetary Society）說：「白宮提議削減NASA單年度預算幅度是美國史上最大。」

行星學會還說：「在沒有得到正式上任的NASA署長意見，或沒有根據經過深思熟慮的政策目標下，如此迅速削減NASA預算並不會提高NASA效率，反而將造成混亂，浪費納稅人的投資，並削弱美國在太空領域的領導地位。」

川普提名艾薩克曼（Jared Isaacman）擔任NASA署長，這起人事案預計本月稍後在聯邦參議院表決。艾薩克曼是從事電子支付的億萬富豪，同時也是SpaceX顧客。