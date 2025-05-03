白宮宣布大砍2026年預算1630億 但國防開支增13%

白宮2日宣布2026年政府預算，大砍非國防支出1630億元，但國防支出則增加到1兆元。圖為川普總統(前)1日搭乘空軍1號抵達佛州機場。（路透）

白宮 2日公布川普 總統的2026會計年度預算草案，許多政府施政計畫的經費，就算不是歸零，也遭大砍，試圖反映川普就職百日以來，全面整頓國內施政、很多聯邦雇員突然被開除的現況；預算草案想大量削減非國防開支如兒童照護、疾病研究等項目達1630億元，但國防開支增13%。

遞解非法移民 行動 將增加數十億經費

美聯社和華爾街日報報導，其他經費遭大砍的施政項目還有再生能源、海外維和。但國土安全部大幅增加數十億元預算，給川普政府的大規模遞解非法移民行動。2026會計年度預算草案是川普重返白宮後，第一次提出預算草案，是「價值宣言」，反映出川普政府的施政優先順序。

本年度預算呼應川普保證的終結「覺醒施政」，例如停止聯邦給各州的多元化施政補貼金；此外還呼應川普保證的削減國稅局(IRS)經費、「停止把政府武器化」；不少批評人士指責川普動用權力，來懲罰自己不喜歡的政府機構及聯邦雇員。

白宮：削減22.6%國內開支

白宮表示，預算草案整體而言大幅削減國內開支22.6%。與此同時，白宮表示，要把國會通過減稅和減開支的川普所謂「又大又美法案」（big, beautiful bill）來獲得3750億元，挹注到國土安全部及國防部，目標在遏止川普形容為「外國入侵」、非法移民來美國。

勞工部2日公布就業數據，增加17.7萬個工作機會，高於預期，也帶動美股2日漲勢。

衛生、教育預算都被大砍

在2026年預算草案中，國防開支增加13%，達到1兆元，國土安全部開支則增至1070億元，增幅達近65%；國務院及國際計畫經費則大砍84%，只剩960億元；衛生部經費減少333億元、教育部預算被砍120億元；疾病防治中心(CDC)及國家衛生院(NIH)的經費也大幅減少。

民主黨批評本年度預算草案預示川普帶給國家的願景，將殘破不堪；參院撥款委員會民主黨首席成員、華盛頓州聯邦參議員穆瑞(Patty Murray)指責說，川普讓自己的施政要項攤在陽光下，也就是協助美國勞工階層的施政，其經費大幅刪減，然後替身價數十億的人如川普自己大幅減稅，而中產階級會因川普魯莽的關稅而稅負增加。