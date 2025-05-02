白宮國安顧問沃茲閃電去職 敗在2位女性和3個問題

沃茲（左一）今年4月24日以國安顧問身分出席內閣會議，往右依序是國防部長赫塞斯、國務卿魯比歐和美國總統川普。（美聯社）

美國國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）5月1日被調任為駐聯合國大使，實際上是被降職。這一人事變動背後，兩位女性——白宮 幕僚長威爾斯（Susie Wiles）和極右翼人士盧默（Laura Loomer）——在其中扮演了關鍵角色。英國每日電訊報分析，沃茲的下台，凸顯出三個主要問題：內部權力鬥爭、意識形態分歧，以及嚴重的保密失誤。

威爾斯是川普 最信任的幕僚之一，她協助沃茲進入白宮核心，但兩人關係迅速惡化。據報導，沃茲試圖排除威爾斯參與高層國安會議，惹惱了威爾斯。

盧默則是極右翼社群媒體上的活躍分子，致力於清除她認為對川普不忠的人。她向總統展示了一段2016年沃茲批評川普沒當過兵的影片，並列出多位沃茲任命的國安人員，指控他們不忠。雖然川普否認盧默直接參與人事決策，但她自稱成功「清除」了沃茲，顯示其在川普圈內的影響力。

三大問題導致下台

意識形態分歧：

沃茲屬於共和黨內對俄羅斯持強硬立場的一派，主張對莫斯科施加制裁，這與川普政府內部的「美國優先 」政策產生衝突。他任命的多位官員也持類似立場，進一步引發疑慮。

外交經驗不足：

雖然沃爾茲有豐富的軍事背景，曾數度派駐非洲和中東，但在外交和國際事務上的經驗有限。這使得他在處理複雜的國際關係時，顯得力不從心，受到內部質疑。

保密失誤（Signal-gate）：

沃茲在一次加密通訊中，誤將「大西洋月刊」總編輯戈德堡（Jeffrey Goldberg）拉入討論轟炸葉門的群組。這一嚴重的保密失誤，使他在國安領域的專業性受到質疑，被形容為「業餘行為」。