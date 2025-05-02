我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳10年來首次調薪 NVIDIA曝光驚人總年薪

認定有偏見 川普：停止贊助公共廣播電台和電視公司

川普79歲生日想要閱兵 陸軍擬出動6600兵力大秀肌肉

編譯徐榆涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普6月14日將迎來79歲大壽。（路透）
美國總統川普6月14日將迎來79歲大壽。（路透）

根據美聯社取得的內部規畫文件顯示，美國陸軍正在籌備一場盛大閱兵式，計畫於6月14日總統川普生日當天舉行，若成行，這將是川普任內期盼已久的大型閱兵，可能動員超過6600名士兵、至少150輛軍車、50架直升機、7支軍樂隊及數千名平民參與。

這些文件日期為4月29日與30日，目前尚未對外公開，內容展現陸軍對這場預定在國家廣場舉行的建軍250周年慶典的最新構想，並首次正式納入閱兵元素。

儘管規畫簡報未列出預估花費，但據估計，此類規模的閱兵可能耗資數千萬美元，主要成本包括軍備與人員的調動、食宿安排等。

陸軍發言人華倫（Steve Warren）表示，閱兵計畫尚未獲最終核准，另一位發言人巴特勒上校（Col. Dave Butler）則稱陸軍對於能與全美一同慶祝誕辰感到振奮，並補充：「我們希望讓美國人民更加認識陸軍與士兵，閱兵可能會是非常棒的加分項目。」

據了解，即使閱兵尚未獲白宮正式批准，但文件反映陸軍已做好準備，靜待高層拍板。國家公園管理局已提交將本活動列為「國家級特別安全事件」的申請，正由相關單位審查中。

川普早在2017年參觀法國國慶閱兵後便萌生舉辦類似活動的構想，但首任期內計畫因高額預算與地方反對聲浪告吹。根據此次最新規畫，閱兵隊伍可能從維吉尼亞州阿靈頓出發，橫跨波托馬克河進入華府市中心，戰車與重型裝甲車再度引發地方政府對路面損壞的疑慮。

根據規畫，閱兵將展示美軍250年來的歷史榮耀，預計來自全美11個軍團與師級單位參與，包括史崔克（Stryker）部隊、戰車營、步兵營、布雷德利戰車、榴彈砲與帕拉丁自走砲等重型裝備，黃金騎士傘兵隊（Golden Knights）也將進行跳傘表演。晚間預計還有音樂會與煙火秀。

有文件指出，仍有多項待釐清問題，包括參演部隊最終名單、部隊住宿安排，以及軍備進城時的安全維護難題。

川普 維吉尼亞州 白宮

上一則

美中誰先開始談關稅？中學者：中外長財長赴美 對方避而不見

下一則

白宮國安顧問沃茲閃電去職 敗在2位女性和3個問題

延伸閱讀

認定有偏見 川普：停止贊助公共廣播電台和電視公司

認定有偏見 川普：停止贊助公共廣播電台和電視公司
魯比歐再兼國安顧問「4職加身」創美史紀錄 紐時：比習近平還多

魯比歐再兼國安顧問「4職加身」創美史紀錄 紐時：比習近平還多
畢業典禮演說成政績發表會 川普：你們畢業於黃金時代

畢業典禮演說成政績發表會 川普：你們畢業於黃金時代
美烏簽署礦產協議 美財長：川普發給烏克蘭同花大順好牌

美烏簽署礦產協議 美財長：川普發給烏克蘭同花大順好牌

熱門新聞

商務部長盧特尼克。(路透)

商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議

2025-04-29 15:28
美國大型零售業者警告，除非白宮與中國達成貿易協議，疫情時期供應鏈受阻的情形，恐將重演。美聯社

疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨

2025-04-25 08:45
避險基金Citadel創辦人兼執行長葛里芬。(路透)

不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普

2025-04-24 13:30
總統川普。（美聯社）

川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事

2025-04-25 10:36
美國總統川普。美聯社

中國稱未與美國進行任何經貿談判 川普駁斥

2025-04-24 14:59
教宗方濟各葬禮，川普總統(右二)夫婦，烏克蘭總統澤倫斯基(左二)夫婦都被安排坐到第一排。(歐新社)

教宗葬禮座位學 川普、澤倫斯基為何坐第一排？

2025-04-26 21:30

超人氣

更多 >
有高血壓問題？醫生：這5類保健食品不要吃

有高血壓問題？醫生：這5類保健食品不要吃
南韓大選震撼彈 總統候選人李在明無罪判決遭撤銷

南韓大選震撼彈 總統候選人李在明無罪判決遭撤銷
澳美客牛排館 為何能供應價廉味美牛排？

澳美客牛排館 為何能供應價廉味美牛排？
紐約州預算減稅計畫通過 家庭報稅最多返款5000元

紐約州預算減稅計畫通過 家庭報稅最多返款5000元
住加州30年赴歐探親 女子持綠卡返美被拘

住加州30年赴歐探親 女子持綠卡返美被拘