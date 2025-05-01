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魯比歐再兼國安顧問「4職加身」創美史紀錄

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魯比歐再兼國安顧問「4職加身」創美史紀錄 紐時：比習近平還多

編譯徐榆涵／即時報導
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美國國務卿魯比歐再兼任國安顧問，目前一共4職在身。（路透）
美國國務卿魯比歐再兼任國安顧問，目前一共4職在身。（路透）

美國總統川普1日證實，提名白宮國安顧問沃茲（Mike Waltz）擔任美國駐聯合國大使，至於原本的國家安全顧問一職，則暫時由國務卿魯比歐（Marco Rubio）兼任。紐約時報報導，魯比歐還兼任美國國際開發總署（USAID）代理署長、國家檔案與記錄管理局（NARA）代理檔案長，一人扛下四大要職，堪稱美國史上少見的「官職收集王」，超越已故前國務卿季辛吉，以及身兼三職的中國國家主席習近平。

川普1日透過社群平台宣布最新人事異動，撤換白宮國安顧問沃茲及副國安顧問黃之瀚（Alex Wong），還指派華特茲出任聯合國大使。魯比歐則火速補位，成為新任代理國安顧問，消息之突然，連國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）也是在記者會中被媒體讀出川普貼文時才知情，笑稱這是「科技與社群的奇蹟」。

現年53歲的魯比歐曾是共和黨的政治新星，他的父母自古巴移民美國，分別從事酒保與清潔工作，他本人則從佛州參議員一路躍升至外交與國安高層，是川普政府中少見的「移民成功典範」。

然而，魯比歐身兼四職也引發不少質疑，包括是否能兼顧各單位職責、如何分配時間與資源，以及是否涉及潛在利益衝突。華府公正與倫理監督組織（CREW）曾指出，他身兼檔案長與其他職務，等於自己監管自己，恐影響政府紀錄保存與行政透明。

值得注意的是，魯比歐並非首次破格任命。他在2月被川普任命為USAID代理署長，隨即配合政治盟友、億萬富翁馬斯克及國務院官員馬洛可（Pete Marocco）大砍機構預算與人力，預計將USAID併入國務院。同月，川普也開除檔案局長蕭甘（Colleen Shogan），據悉是對該機構揭露川普持有機密文件的報復行為，儘管蕭甘本人並未涉入調查。

副總統范斯（JD Vance）則在社群平台半開玩笑表示：「他或許還可以再接一職，如果有適合虔誠天主教徒的缺呢？」

目前魯比歐的實際薪資與分工尚不明朗，國務院對此未作回應。有評論指出，這場人事布局凸顯魯比歐與川普、以及幕後操盤手、白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）之間的深厚互信。

其實歷史上也曾有類似「多職合一」的例子。1973年至1975年間，美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）曾同時擔任國務卿與國安顧問兩職，不過這項實驗最終被視為失敗。而在現任川普政府中，也有FBI局長巴特爾（Kash Patel）與陸軍部長德里斯科（Daniel Driscoll）同時兼任酒菸槍炮局（ATF）代理局長的情況。

不過若要尋找真正可比擬的案例，也許得放眼美國以外。中國國家主席習近平便是例子之一，他同時身兼中國共產黨總書記、國家主席與中央軍委主席三大職位——儘管權力集中，仍比不上魯比歐目前四個高階職位的總數（習近平同時也領導數個黨內領導小組）。

魯比歐 川普 國務院

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