馬斯克將DOGE比喻為佛教 談川普執政百天「我們是好友」

盡管全球首富馬斯克(右)淡出政府效率部，也不會常去白宮，但他說，他跟川普總統(左)是好朋友(good friends)。(路透)

華盛頓郵報1日報導，科技富豪馬斯克 4月30日與媒體談到掌理政府效率部(DOGE)以及跟川普 總統相處的體驗，從哈根達斯冰淇淋(Häagen-Dazs)談到以佛陀自我比喻的人生哲學。

馬斯克30日下午在白宮 羅斯福廳(Roosevelt Room)與媒體見面並接受訪問一個多小時，回顧川普上台百日的各種親身經歷及感受。他說，過去100天裡常常睡在白宮的林肯臥室(Lincoln Bedroom)，還吃掉一整桶焦糖口味的哈根達斯冰淇淋。

被問到淡出政府效率部之後將由誰接棒時，馬斯克回答：「佛教需要佛陀嗎？佛陀去世之後，佛教不是變得更加強大了嗎？」

馬斯克多次以宗教信仰的熱忱描述政府效率部，他說：「DOGE是一種生活方式，就像佛教。」

政府效率部面臨許多訴訟和質疑。馬斯克說：「事情變得滿激烈的。實際上，這就像是一家新創公司(start-up)。」

他表示，在華府工作的感受「有六成到七成是有樂趣的」，然而不斷遭受抨擊則不有趣，「看到車子被燒，也不有趣」。

談到川普，馬斯克說，跟川普是好朋友(good friends)，兩人常常一起搭乘空軍一號(Air Force One)與陸戰隊一號(Marine One)，有時川普會問「嗨，你要不要留下來過夜」，「我就回答說『好啊』」。

馬斯克說，林肯臥室是川普主動提供，並非自己開口要求，川普帶著在白宮裡參觀，介紹房間歷史，然後就說可以住在林肯臥室。他不願透露在白宮住過幾晚，僅說住了「不只一次」。

他說，川普會在深夜時分來電，告知「記得去廚房拿些冰淇淋」。馬斯克表示，真的到廚房拿了冰淇淋，還把整桶吃光。

馬斯克笑道：「這真的太酷了，不要告訴小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)。」他說：「冰淇淋太好吃了，我吃完整桶，一個晚上胖了三磅。」

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