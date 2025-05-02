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群聊門事件 國安顧問沃茲、副手黃之瀚下台

記者陳熙文／華盛頓報導
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川普總統1日宣布撤換國安顧問沃茲職務，提名他出任駐聯合國大使。（歐新社）
川普總統1日宣布撤換國安顧問沃茲職務，提名他出任駐聯合國大使。（歐新社）

川普總統1日宣布，將提名白宮國安顧問沃茲（Mike Waltz）出任美國駐聯合國大使，由國務卿魯比歐（Marco Rubio）兼任白宮國安顧問。這也意味沃茲因洩密群聊門事件下台，這是川普第二任上台後，首位高層官員異動。

華裔副國安顧問黃之瀚（Alex Huang）也將隨沃茲離職。

魯比歐暫代 沃茲任聯國大使

川普1日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上宣布，他將提名沃茲出任美國駐聯合國大使，稱讚沃茲不管是在戰場上、在國會，還是在擔任白宮國安顧問期間，都努力將國家的利益視為優先，相信沃茲在他的新角色上會做同樣的努力。

國安顧問沃茲（右一）4月30日參加內閣會議時，查看手機。他因誤把記者拉進國安高層...
國安顧問沃茲（右一）4月30日參加內閣會議時，查看手機。他因誤把記者拉進國安高層群組引起洩密事件，導致丟官。（路透）

群聊洩密 川普數度力挺沃茲

川普3月15日下令向葉門什葉派「青年運動」（Houthi）武裝組織發動空襲，是川普上任以來，美軍在中東地區發動最大規模的軍事行動，不過卻爆出沃茲誤把「大西洋月刊」（The Atlantic）總編輯戈德堡（JeffreyGoldberg）拉進國安團隊的通訊軟體Signal的群組中，國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）把軍事行動資料傳至群組，引發洩漏機密事件。

沃茲坦承疏失，事發後川普也數度發言力挺沃茲，沒想到川普在執政滿百日後突然宣布國安顧問換人。川普在第一個任期開除首任官員也是國安顧問。

美國媒體報導，在「群聊門」發生後，即傳出沃茲恐因此下台；右翼陰謀論者蘿拉‧盧默（Laura Loomer）月初拜訪川普，指部分國安會成員對川普不夠忠誠，名單中點名沃茲和黃之瀚；川普則在與蘿拉‧盧默會面後，決定開除國家安全會議（NSC）三名官員。

沃茲1日上午還接受福斯新聞（Fox News）連線訪問，回答關於美烏簽署礦產協議，以及俄烏情勢等問題。不久，各大媒體即陸續引述知情人士指出，沃茲與副國安顧問黃之瀚都將去職，川普也在下午證實。

為何此時宣布 轉移注意力？

媒體分析指出，川普在群聊門之後對沃茲隱忍不發，選在此刻做出決定，一來當初不願對民主黨示弱，二來也暫時轉移輿論的注意力，尤其川普執政下經濟表現備受質疑。

在川普第一任執政團隊中，首位下台的官員是白宮國安顧問佛林（Michael Flynn）；佛林曾在政權交接期間，與時任俄國駐美大使基斯里亞（Sergey Kislyak）有往來接觸，違反美國法律；佛林最後只做了22天的國安顧問。

華裔副國安顧問黃之瀚，也將隨沃茲一起離開白宮國安會。(美聯社)
華裔副國安顧問黃之瀚，也將隨沃茲一起離開白宮國安會。(美聯社)
國務卿魯比歐暫代國安顧問職務。（路透）
國務卿魯比歐暫代國安顧問職務。（路透）

川普 白宮 魯比歐

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