我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美財長告訴Fed：這裡顯示了應該降息的訊號

傳川普將開除國家安全顧問沃茲

認同度民調曝光 選民最愛川普內閣官員是「他」 墊底有4人

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為川普政府於4月30日在白宮召開內閣會議。（歐新社）
圖為川普政府於4月30日在白宮召開內閣會議。（歐新社）

川普總統重返白宮屆滿百日，太陽報針對川普內閣進行認同度民調顯示，選民最喜愛的閣員是國務卿魯比歐(Marco Rubio)，衛生部長小羅勃甘迺迪(Robert Kennedy Jr.)與司法部長邦迪(Pam Bondi)則分別拿下第二、三名；喜愛度墊底的閣員不只一個，其中包括最近密集與外國政府磋商關稅提案的貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)。

川普政府4月30日舉行內閣會議，同步轉播至電視。川普在會中表示，這屆實現「美國政府歷史上最成功的總統百日」，並稱「我才剛開始」。

太陽報委託調查機構Talker Research進行民調顯示，美國人最愛閣員是魯比歐，得票率為15%；小羅勃甘迺迪則拿下14%得票率居次，邦迪以13%得票率取得第3名。

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)、國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)的得票率皆為8%；國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)獲得7%得票率。

近來在關稅議題上受到高度關注的財政部長貝森特(Scott Bessent)的得票率僅4%，商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)僅2%。

至於墊底的閣員則不只一人，包含貿易代表葛里爾、住房和城市發展部長透納(Scott Turner)、能源部長萊特(Chris Wright)，以及預算管理局長伏特(Russell Vought)，統統僅有1%得票率。

至於大刀闊斧削減聯邦政府規模的政府效率部成員之一，特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)不算閣員，並不在票選調查範圍內。

川普 民調 魯比歐

上一則

特斯拉董事長急澄清 沒有尋找新CEO來取代馬斯克

下一則

白宮大內宣 新網頁上線強力宣揚川普施政

延伸閱讀

新聞評論／賴清德以川普為師 不斷挑戰民主底線

新聞評論／賴清德以川普為師 不斷挑戰民主底線
川普政府警告：持綠卡要有客人樣 威脅國家利益恐吊銷

川普政府警告：持綠卡要有客人樣 威脅國家利益恐吊銷
貿易戰誰受創？川普：美國小孩娃娃頂多30個變2個 中國損失更多

貿易戰誰受創？川普：美國小孩娃娃頂多30個變2個 中國損失更多
川普曝企業投資美國近8兆 黃仁勳謝「大力鼓勵」

川普曝企業投資美國近8兆 黃仁勳謝「大力鼓勵」

熱門新聞

消息人士爆料，世界首富馬斯克(右)和財政部長貝森特(左)日前在白宮因國稅局（IRS）問題陷入激烈爭執。（圖／美聯社）

馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光

2025-04-23 21:48
商務部長盧特尼克。(路透)

商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議

2025-04-29 15:28
美國大型零售業者警告，除非白宮與中國達成貿易協議，疫情時期供應鏈受阻的情形，恐將重演。美聯社

疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨

2025-04-25 08:45
避險基金Citadel創辦人兼執行長葛里芬。(路透)

不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普

2025-04-24 13:30
川普總統。（路透）

川普為何對Fed、中國轉溫和？3大零售商和市場嚇到他

2025-04-23 15:10
華爾街日報分析，習近平等中國領導層已決意與美國硬槓。圖為川普(左)2019年在大阪G20峰會場邊與習近平會面。(路透)

WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話

2025-04-24 09:06

超人氣

更多 >
探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年
加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家
古裝劇驚見電風扇… 王子奇「榜上佳婿」穿幫 網酸：這什麼草台班子

古裝劇驚見電風扇… 王子奇「榜上佳婿」穿幫 網酸：這什麼草台班子
火爆台北60年 好市多上架「阜杭豆漿」價格超實惠

火爆台北60年 好市多上架「阜杭豆漿」價格超實惠
關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」

關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」