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敗選後首重大演說 賀錦麗批川普創造最糟糕的經濟危機

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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前副總統賀錦麗。（路透）
前副總統賀錦麗。（路透）

前副總統賀錦麗（Kamala Harris）4月30日於舊金山發表演說，指川普總統創下現代總統史上最糟糕的人為經濟危機，並認為國家的制衡正在崩壞，美國也面臨憲政危機。

賀錦麗30日選在川普執政百日之後發表演說，對川普政府的執政表現做出批評；這也是賀錦麗自去年總統大選之後，首度發表重大的公開演說。

賀錦麗表示，美國正面臨現代總統史上，最糟糕的人為經濟危機，指川普的關稅政策提高日用品的花費，傷害到勞工和家庭，也傷害到民眾的退休帳戶，同時癱瘓美國大小企業，迫使他們裁員、停止徵才或暫緩投資決定；賀錦麗說，正如她預料的，川普的關稅政策將迎來經濟蕭條。

賀錦麗說，她看到美國人民有勇氣面對這一切，有勇氣捍衛他們的得來不易的社會福利、有勇氣發聲，反對政府違反法院命令、反對政府未經正當程序就拘留和消失美國公民；賀錦麗說，她為此大受感動鼓舞。

賀錦麗說，川普政府的意圖其實規劃多年，意在取消公共教育、縮減政府，並私有化其服務，同時為最有錢的人減稅。

賀錦麗說，川普政府的意圖不是要降低民眾的成本，也不是讓生活變得更容易負擔，而是個狹隘、自私的美國願景，企圖懲罰說真話的人、善待忠誠者，並兌現他們的權力，讓大家自掃門前雪；與此同時，美國正在拋棄盟友，撤離這個世界。

賀錦麗說，美國人正活在這樣的願景裡，但這不是美國人想要的。

賀錦麗表示，美國人正活在制衡鬆動的時刻；當權力的制衡最終崩壞、國會和法院不再扮演他們的角色，或者總統違反制衡的力量，那就是憲政危機；賀錦麗說，如果那樣的時刻來臨，唯一不能失敗的力量就是人民的聲音，呼籲大家要團結一致。

賀錦麗 川普 關稅

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