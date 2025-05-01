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認了關稅政策可能會丟選票 川普：但我還是要拯救國家

編譯徐榆涵／即時報導
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美國總統川普。(美聯社)
美國總統川普。(美聯社)

彭博資訊報導，美國總統川普於4月30日的市政廳活動中坦言，自己推行的關稅政策確實對其政治前景構成風險，但他表示，不會為了安撫焦慮的投資人而倉促達成貿易協議

當被NewsNation主持人歐萊利（Bill O’Reilly）問及是否同意關稅政策在外界存在「觀感問題」時，川普回答「是的。」坦承表示「但我是個誠實的人，我們必須拯救這個國家。」

川普也表示，這項貿易策略確實存在政治代價，如果無法扭轉民眾觀感，共和黨可能在期中選舉中失去對國會的控制權。然而，他強調自己會堅持推動這項政策。「我相信我能讓大家理解這政策的好處。」

這番談話發生在美國經濟分析局（BEA）公布最新數據之後。數據顯示，由於企業趕在關稅生效前大量進口，加上政府支出減少，美國經濟於年初出現自2022年以來首次萎縮。同時，ADP公布的4月就業報告也顯示新增就業不如預期，引發華爾街震盪。

儘管市場期待貿易談判能有突破進展，川普強調自己不急於敲定協議。他表示與南韓、日本和印度都有「潛在協議」，但「我們現在是主場優勢，他們需要我們，我們不急著需要他們。」

談及中國，川普說與北京達成協議的「機會非常大」，但「條件必須公平，協議必須以美方的立場為基礎」。然而，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）受訪時指出，美中目前尚未展開正式貿易會談。財政部長貝森特（Scott Bessent）則稱，鑒於雙邊貿易失衡，中方應先主動釋出善意。根據中國官媒報導，主動與北京接觸的是美方，而非中方。

當歐萊利提到部分協議可能已大致完成，並有望刺激股市反彈時，川普則說這些只是「潛在協議」，「沒關係，可以再等兩周。」

儘管語氣強硬，川普也承認關稅策略難以向外界解釋，因為其中包含「先出強勢牌再收手」的談判技巧。他說，「你不能只是一味硬碰硬說自己會衝牆而過，你得懂得閃避和變通。」

白宮方面則試圖向市場傳達談判正順利推進。格里爾表示，美方可望在數周內宣布第一批貿易協議，並透露他與印度、日本、南韓、沙烏地阿拉伯及菲律賓等多國代表密集會談，也已準備與新當選的加拿大總理卡尼（Mark Carney）展開磋商。

川普 關稅 貿易協議

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