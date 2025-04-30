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被特斯拉找接班CEO嚇到？馬斯克幽默辭別川普內閣

編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克30日參與白宮內閣會議。(美聯社)
特斯拉執行長馬斯克30日參與白宮內閣會議。(美聯社)

華爾街日報引述知情人士說法報導，電動車大廠特斯拉（Tesla）已接洽高階主管獵才公司，正式啟動尋找執行長馬斯克繼任人的計畫。不過，馬斯克周三顯然向川普內閣辭別，而紐約郵報稍早報導，馬斯克將不再定期在白宮工作，準備辭去他在政府效率部（DOGE）的職位。

特斯拉董事會聯繫了幾家獵才公司的事情，大約發生在一個月前，當時投資人擔心馬斯克把太多時間投入在協助美國政府削減成本。就在同一時期，董事會成員告訴馬斯克，他必須花更多時間在特斯拉上，而馬斯克並反駁。報導指出，雖然董事會後來把重心只放在一家獵才公司上，但目前繼任計畫的進展仍不明朗。

馬斯克上周曾在特斯拉財報會議上表示，從5月開始，他將「大幅」減少在美國政府的相關工作，並且把更多注意力放在特斯拉，計劃每周只花「一兩天」的時間處理政府事務。

目前還不清楚馬斯克本人是否知道董事會這項行動，或者他後來承諾在特斯拉投入更多時間，是否影響了上述尋找繼任執行長的計畫。馬斯克沒有回應置評請求，而他自己也是特斯拉的董事會成員。

紐約郵報周二報導，馬斯克已不再在白宮工作。但他的DOGE副手仍在白宮內的艾森豪行政辦公大樓工作。

另一方面，馬斯克顯然在向川普內閣告別。他周三在白宮內閣會議告訴美國總統川普，「能夠與您出色的內閣合作是我的榮幸。我只想對大家說謝謝，能和您們一起工作是我的榮幸，感謝你們所做的一切」。

馬斯克說：「在最初的100天，我們已經取得巨大的成就。正如大家所說，這比以往任何一屆政府取得的成就都要大。」他表示，他的聯邦裁員計畫迄今已節省1600億美元。儘管這遠低於他最初矢言要削減的「至少2兆美元」聯邦預算。

川普則感謝馬斯克為政府所做的工作，表示：「你知道，你受到邀請，想待多久都可以」，「我猜他想回家去看看他的車。」

馬斯克稍早向川普開玩笑說，「嗯，他們喜歡燒我的車，這可不是什麼好事。」馬斯克指的是抗議民眾攻擊特斯拉車輛，宣洩對馬斯克DOGE相關工作的不滿。

特斯拉執行長馬斯克30日在白宮內閣會議上談話。(美聯社)
特斯拉執行長馬斯克30日在白宮內閣會議上談話。(美聯社)

馬斯克 特斯拉 川普

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