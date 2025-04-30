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川普稱企業投資金額近8兆美元 黃仁勳：感謝川普強力鼓勵

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川普稱企業投資金額近8兆美元 黃仁勳：感謝川普強力鼓勵

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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輝達(Nvidia)執行長黃仁勳。(路透)
輝達(Nvidia)執行長黃仁勳。(路透)

執政滿百日，美國總統川普30日表示，企業承諾投資美國的金額已近8兆美元，指國家正朝正確的方向前進；輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，感謝川普的政策與支持，並感謝川普的「強力鼓勵」，加速企業到美國生產製造。

川普30日在白宮舉行企業投資美國活動，邀請承諾投資美國的企業代表出席；川普指出，到場的企業承諾投資美國的總額達到2兆美元，並表示，企業承諾投資美國的金額已近8兆美元。

美國商務部公布美國第一季GDP成長率，衰退0.3%，不過，川普表示，若排除進口、庫存和政府支出，實際上成長3%。

川普表示，現在依舊是拜登的經濟，川普政府直到1月20日才上台，大家需要給政府一點時間讓經濟動起來，並表示，私人企業在去年11月5日總統大選之後，已有非常顯著的成長。

川普並提到接下來預計在國會通過的減稅法案，預計為企業支出免稅，「你可以建造你的工廠，幾乎不用繳稅」，並表示，將為企業支出爭取在接下來4年的時間裡都可以100%免稅。

川普也承諾要為企業減稅，從現行21%的稅率砍至15%，只要企業在美國生產製造；川普說，包括「那些美妙的晶片。」

川普並一一唱名到場的企業代表，也邀請日本軟體銀行集團執行長孫正義和黃仁勳等人上台說話。

孫正義說，川普第一任期的時候，軟銀承諾4年投資500億美元，最後軟銀投資700億美元；這一次，軟銀承諾投資1000億美元，但川普說要投資更多，所以軟銀承諾投資2000億美元，並與OpenAI、甲骨文和MGX共同宣布5000億美元的投資。

孫正義說，他堅信美國是科技創新的中心，美國必須繼續領導人工智慧（AI）的發展。

黃仁勳上台時則表示，輝達將在美國生產下一個世代的科技；黃仁勳說，如果沒有川普的政策和支持，以及非常重要的是，如果沒有川普的「強力鼓勵」，到美國生產製造不會加快到這個速度，暗指川普的關稅政策推動企業到美國生產。

黃仁勳說，未來的生產製造不再與廉價勞動力有關，而是與科技有關，並指出，未來若要發展AI，必須要有進步的、成長的、搭配產業能源政策；黃仁勳表示，他很感謝川普支持這樣子的能源政策。

黃仁勳說，在美國打造的AI基礎建設將為每項產業帶來革命，從醫療照護、藥品到生命科學、金融服務、教育等。

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