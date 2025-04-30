川普幕僚長曝馬斯克淡出白宮辦公 剩DOGE團隊堅守崗位

全球首富馬斯克與美國總統川普。（美聯社）

紐約郵報報導，全球首富馬斯克 近期已不再常態性於白宮 辦公，並準備卸下其政府效率部（ DOGE）特別顧問的職務，該部門距橢圓辦公室僅數步之遙。

白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）在川普重返白宮百日之際接受專訪表示：「我現在是透過電話與他聯繫，雖然少了面對面會談，但實際影響不大。」

馬斯克是川普重返執政初期的重要角色之一，曾親赴白宮簡報、出席內閣會議，並多次搭乘空軍一號隨行出訪，甚至常帶著小兒子X同行。他主張大砍年度財政赤字1兆美元，約為目前赤字的一半。不過DOGE目前實際節省金額仍未公布。

威爾斯指出，馬斯克「雖然不再頻繁現身，但並未完全退出」。她強調：「他的團隊仍持續在白宮西翼旁的艾森豪行政辦公大樓工作，對細節高度關注，正在做出實質貢獻。」

馬斯克擔任DOGE顧問為無償性質，任期預計於5月底結束，之後將以非正式方式繼續提供意見。至於他是否會再次造訪白宮園區，目前仍不明朗。

馬斯克過去幾個月在華府掀起極大波瀾，主導裁撤美國國際開發總署（USAID）與其約1萬名員工，並力挺白宮預算辦公室關閉消費者金融保護局（CFPB），影響範圍遍及教育部、國防部及多個中小型聯邦機構。

這些舉措讓馬斯克在民主黨支持者中聲譽跌至谷底，甚至招來特斯拉 汽車與充電站遭破壞。川普曾於3月11日公開在白宮草坪購買特斯拉電動車，以示力挺，並呼籲司法部對破壞者嚴懲，稱其為「國內恐怖份子」。

上周，馬斯克在特斯拉財報電話會議上宣布：「從下個月起，我將把更多時間投入特斯拉。」但他也補充，雖然DOGE的主要架構已完成，他仍願意每周花一兩天持續協助政府，「只要這仍有價值」。