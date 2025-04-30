川普100天／中發AI視頻喊「不跪」 同時豁免美乙烷關稅

中國外交部29日發布中、英雙語影片，強硬回應美國說「中國不跪！」，強調向霸權低頭就如同飲鴆止渴，只能陷入更加深重的危機。(取自新華網)

美中關稅 戰如火如荼之際，中國外交部29日在社媒貼出AI製作的視頻，強烈批評川普 政府對中國祭出的關稅為「霸凌」，稱中國絕對「不跪」，並呼籲其他國家也勿退讓；另一方面，路透報導，中國同日已取消對美國進口乙烷課徵的125%關稅。

華爾街日報(WSJ)報導，中國外交部貼出的視頻有中、英雙語旁白兩個版本，譴責美國對中實施的關稅為霸凌伎倆，旨在鞏固美國霸權；視頻另傳達戰鬥訊息，北京決不從貿易戰 退卻。

影片以日本東芝、法國工業巨頭阿爾斯通(Alstom)為例，指出「歷史已經證明，妥協退讓難求網開一面，卑躬屈膝終致步步緊逼」。

影片還強調，「中國不跪！因為我們深知，以鬥爭求合作則合作存，以妥協求合作則合作亡；中國不退！弱國的聲音就有人傾聽、霸權的欺淩就有人阻擋、世界公理就有人守護，一切反對派都是紙老虎，美國不代表全世界，美國貿易在世界占不到五分之一，當世界同舟共濟，美國就只是小船孤篷」。

中國這支標題為「不跪」的視頻貼上微博、X等社媒平台，批評川普總統4月初宣布的「對等關稅」，視頻描述，川普宣布除中國以外暫停對等關稅90天是在賭博，強迫其他國家減少與中國貿易。

視頻在誇張的雷電暴風雨畫面配上旁白說，颱風眼之後「實則為引君入甕的致命陷阱」。

川普近幾日談論美中貿易緊張時，調性放緩，讓外界略感樂觀，認為兩國政府可能開始磋商貿易協議，但中國29日推出這支視頻，耐人尋味。

不過路透29日引述兩名知情人士說法報導，中國已悄悄豁免4月稍早對美國乙烷(ethane)加徵的125%進口關稅。

路透報導，此舉將使進口美國乙烷用於石化產品生產的中國企業減輕壓力，並對含有乙烷成分的天然氣凝析液(NGL)提供了出口途徑；NGL是美國開採頁岩氣過程中產生的副產品。

路透上周披露，製藥、航太及半導體領域的部分進口產品也已獲得關稅豁免，此時北京正努力降低中美貿易戰帶來的經濟衝擊。

根據美國能源情報署(EIA)，中國囊括了美國乙烷的近半數出口；美國2024年的乙烷出口量，達到創紀錄的每日49萬2000桶。EIA預估，在今年和2026年，美國乙烷出口將分別增至每日53萬桶和63萬桶。