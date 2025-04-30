川普100天／川普自誇治理全世界 稱台日韓犧牲美變繁榮

圖為川普總統28日於白宮接待2025年超級盃冠軍費城老鷹隊。(歐新社)

川普 總統29日迎來就職百日，他日前接受大西洋月刊(The Atlantic)的專訪於28日刊出；他在訪談中霸氣表示第二任期的自己「治理美國和全世界」，對於台灣、日本和南韓 是否質疑川普政府的對待方式，他認為無須致歉，「那些國家靠著犧牲美國變得繁榮」。

川普在大西洋月刊訪問中表示，「我在第一任期做了兩件事，治理國家和生存」，並稱當時有一堆腐敗分子，應是暗示曾對他展開調查的檢察官。接著他說：「在第二任期，我治理國家，還有這個世界」。

南韓NEWS1引述大西洋月刊指出，被問及對於台灣、日本和南韓是否質疑作為美國盟友的待遇時，川普回答美國長期受到其他國家惡劣對待，並補充說，美國不需要向任何國家道歉，那些國家的繁榮是建立在犧牲美國之上，「我要保護美國」。

根據財經雜誌富比世 (Forbes)引述大西洋月刊，川普也在訪問中簡單回應國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)在通訊軟體Signal洩密事件，表現不慍不火的信心稱，「我想他會搞定......，我才剛和赫塞斯談過，是一次正面的談話。」

談到政府大規模驅逐行動可能誤把美國公民驅逐出境時，川普回應：「世界上絕不會有完美的事。」

除此之外，川普在訪問中讚賞科技富豪查克柏格與貝佐斯「很棒」，稱彼此在第二任期變得更加親近，因為「更表現尊重......，也許是一開始他們不認識我，現在他們了解了」。

大西洋月刊問及對於盟友描述「川普眼神閃閃發光搞砸事情」的觀察是否正確時，川普回應：「就我現在在做的事情來說......，其實我玩的蠻開心。你知道，我做的事情可是很嚴肅。」

「富比世」也引述大西洋月刊指出，一名不願具名的顧問透露，一些顧問在川普第二任期開始一項新作法，只有當川普提了兩次的事情才去做，因為「他說了很多廢話」。