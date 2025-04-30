執政100天╱川普密西根演說 調降部分汽車關稅

川普總統29日選在密西根州發表上任一百天的演說，細數政績。（美聯社）

川普 總統29日選在密西根州發表執政百日演說，川普說，這是最成功的100天，並表示，終於有總統是以美國優先，而不是中國優先；川普也再度表示，所有國家都想要來與他談判，包括中國。

至於川普的百日民調不盡理想，川普則說，這些民調訪問太多民主黨支持者。

川普29日於密西根州的馬科姆社區學院（Macomb Community College）發表執政百日演說；川普在「上天保佑美國」的歌聲中走上台，對現場上千名支持者發表約一個半小時的演說，主題聚焦百日政績，尤其是邊境政策、驅逐非法移民 和降低通膨。

川普總統上任一百天，選擇到搖擺州密西根州視察國民兵。機鼻上的47代表川普是美國第47任總統。（美聯社）

川普說，自從他上台以來，防堵住99.999%的非法移民入境美國，並播放美國驅逐非法移民罪犯出境的影片；川普也說，物價大幅降低，包括汽油、處方藥和生活用品的價格都變便宜。

川普也趁機對聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）表示不滿，指雖然鮑爾表現不佳，但美國的通膨已經降低，利率也有降低。

川普說，多年來，美國領袖花民眾的錢去捍衛其他國家的邊境，為其他國家而戰，但沒有為自己的國家而戰；美國現在終於有總統在捍衛自己的邊境和國家。

川普的演說多次提及中國，他說，美國政治人物多年來摧毀底特津（Detroit）來建設北京，現在美國人民終於在白宮有代表勞工的總統；川普說，與其以中國優先，他以密西根州優先、以美國優先。

川普說，比起華爾街，他更熱愛「主街」（Main Street）。

針對對等關稅 政策，川普說，美國現在被所有國家所尊重，指所有國家都想與他見面，包括印度、法國、西班牙等國，也包括中國；他們都想與美國達成協議，美國終究會與大家達成協議。

川普也說，美國未必需要達成協議，認為大家都想要美國的產品，美國有能力訂定價格，不過他人很好，也尊重大家。

川普說，所有國家都將來美國製造生產汽車，美國也希望中國到美國生產汽車。

第1年按25%稅率課徵車輛價值的15% 第2年課徵車輛價值的10%

川普也表示，他向進口汽車開徵25%的關稅，但為了讓汽車製造商能到美國生產製造，他也簽署行政命令，給予汽車製造商部分折扣，第一年按25%稅率課徵車輛價值的15%、第二年則課徵車輛價值的10%；川普說，這是給汽車商一些時間和彈性。

另外，川普劍指中國說，他向中國開徵關稅，讓中國停止從美國竊取工作機會，他指中國長期竊取美國的工作，數量遠比其他任何國家都多；不過，川普說，美中還是會相處得很好，指美國現行向中國開徵145%的關稅，但問題會獲得解決，中國希望與美國達成協議。

川普指出，因為關稅，數兆美元的投資湧入美國，包括蘋果公司將在美國生產製造，而非中國；川普也再度提到Nvidia和台積電等，指他們都將投資美國；川普還稱黃仁勳是他的朋友。

至於川普的百日民調創下新低，川普則說，這些都是「假民調」，訪問民主黨支持者多於共和黨支持者，並認為44％滿意度並不差。

川普也不忘批評民主黨，稱民主黨現在沒有信心，也沒有任何有實力的候選人，他只對自由派的聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）表示肯定。