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川普100天／美財長：可望與印度達成第一個關稅協議 日韓談判順利

記者陳熙文／華盛頓報導
財政部長貝森特(左)與白宮發言人李維特，29日主持川普總統就職百日記者會，說明新關稅的各國協商進度。(路透)
財政部長貝森特(左)與白宮發言人李維特，29日主持川普總統就職百日記者會，說明新關稅的各國協商進度。(路透)

川普政府正就對等關稅與各國談判，財政部長貝森特(Scott Bessent)29日表示，美國與印度已經非常接近達成貿易協議，與南韓和日本談判都有進度，但貝森特沒有提及台灣，也不願談論美國是否正在與中國談判貿易協議。商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)29日也表示，川普政府已達成首個貿易協議，尚待對方政府批准，但拒絕透露是哪個國家。

川普總統執政滿百日，白宮29日舉行記者會宣傳經濟政績，貝森特在記者會中被問及美國與各國的談判進度，他說，副總統范斯日前訪問印度，與印度總理莫迪達成非常好的進展；他預見美國與印度可能在近期宣布貿易協議。

貝森特也說，他也可以預見美國與南韓達成貿易協議的輪廓，並指美國與日本已有非常密切的討論。

貝森特指出，美國與印度非常接近達成貿易協議，由於印度有非常高、非常多的關稅，談到貿易不平衡時，比較容易談判。

商務部長盧特尼克告訴媒體CNBC，「我有一個協議完成了…但我需要等對方的總理與國會批准」，並表示預計很快會獲得同意。

貝森特28日表示，美國許多貿易夥伴都已提出「非常好的提案」，以避開美國關稅，總統川普將「密集參與」與15-18個重要貿易夥伴量身打造的貿易協議，印度可能是首批達成協議國家之一。他也認為，美中貿易戰能否降溫，將由中國決定。

貝森特在29日白宮記者會上並未提到台灣，也拒絕透露美國是否正直接與中國談判貿易協議。

貝森特說，「我們不會談論誰與誰對話。隨著時間推移，我們將看到，中國無法承受我們對中國課徵的關稅」。他說：「他們向我們出售的商品，幾乎是我們向他們出售商品的五倍，因此他們有責任取消這些關稅。」

貝森特說，他看到資料顯示，如果高關稅持續下去，中國將流失1000萬個工作；就算關稅減少，中國也可能流失500萬個工作。

貝森特在記者會上表示，與南韓的關稅協商「輪廓已逐漸清晰」，至於是否可能在6月的南韓總統大選前達成結論，他表示韓方希望能在選舉前談定架構。

川普上周接受「時代雜誌」訪問時聲稱，中國國家主席習近平給他打過電話，但遭中方否認。貝森特被問到這個問題時說，「管理電話總機」不是他的工作。

另外，白宮官員透露，白宮30日將舉行一場強調美國投資的活動，彰顯美國總統川普二度上任滿100天以來對「投資美國」的貢獻，輝達、嬌生、現代、豐田及軟銀集團等20多位執行長和高層主管都將出席。

路透和彭博資訊報導，白宮官員透露，川普計畫在「投資美國」(Investing in America)活動中，高調表彰涵蓋國防、科技、醫療保健、消費產品及投資基金等領域一系列美國境內投資，以展示他就職總統百日的政績。

川普29日密西根州造勢大會後，30日將在白宮宣傳他成功爭取到大量企業投資承諾，總額估達2兆元。白宮新聞祕書李維特在聲明中表示：「川普總統在100天內為美國帶來的投資，超過拜登四年任內總和。」

商務部長盧特尼克29日受訪表示已有一國已談妥新關稅協議。(路透)
商務部長盧特尼克29日受訪表示已有一國已談妥新關稅協議。(路透)

川普 貿易協議 關稅

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