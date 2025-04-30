川普100天／避新關稅 美企大舉進口 3月貿易赤字新高

美國企業為了避開新關稅 ，瘋狂從海外進口商品，導致美國3月商品貿易逆差激增且創下歷史新高。

商務部 29日發布的數據指出，3月進口增至約3427億元，因為進口的消費者產品暴增27.5%。進口金額連續4個月創新高，比上月升5%，比去年則高31%；出口約1808億元，比上月增加1.2%。整體商品貿易逆差擴大至1620億元創下新高，比去年增約10%。

這個數字還未經通膨調整，已經大幅超出分析師的預估。由於貿易逆差急升，或將拖累首季國內生產總值(GDP)表現，或只成長0.3%，增速遠低於去年第4季的2.4%，也是2022年第2季以來最小增幅。

商務部在29日公布今年首季GDP預估值，這天恰逢總統川普 上任100天。經濟學家預計，經濟成長幾乎陷入停滯，因為川普不斷變化的關稅立場，給企業帶來了混亂及不確定性，使它們未來規畫變得更加困難。

上述數據也將有助經濟學家調整對美國首季經濟活動的預測，由於進口在GDP的計算中被視為負面因素，進口急劇擴大也意味經濟活動將比預期更為疲弱。

早在川普贏得2024總統大選後，許多企業已開始增加對手機、電腦、藥品及服裝等商品的進口，以因應川普在選前提出的關稅承諾。

在他上任後，一如預期推出多項激進關稅政策，在全球開打關稅戰，外界也擔憂這場關稅戰如果長期打下去，雖然美國貿易逆差有望未來幾個月出現縮減，但經濟也可能受到重創，甚至拖累經濟陷入衰退。

高頻經濟公司(High Frequency Economics)首席經濟學家溫伯格(Carl Weinberg)在分析商務部的最新公布時，認為經濟衰退已經開始，經濟將在第2季度出現明顯的惡化，因為這份報告預測淨出口將大幅拖累第一季的GDP成長。

但商務部統計局聲稱，「庫存增加顯示有一些商品囤積，但數量非常小，不會對GDP產生太大影響。」

數據指出，批發商品庫存增加0.5%，反映耐用製成品和非耐用品庫存的強勁成長。