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川普上任百天 撤銷4000國際學生簽證 國務院審查方式趨嚴格

編譯盧炯燊／綜合報導
持學生簽證的國際學生21日在紐約市哥倫比亞大學校園示威抗議。(路透)
持學生簽證的國際學生21日在紐約市哥倫比亞大學校園示威抗議。(路透)

在川普政府上任100天內，國務院撤銷了4000名外國學生的學生簽證，其中90%有嚴重的犯罪前科紀錄，其中有500多人更有攻擊紀錄。

國務院一名高級官員向福斯新聞表示，「美國的簽證系統一直缺乏監督及問責，但在過去的100天裡，川普政府致力於修復這個有缺陷的系統」。

他又說，在國務卿魯比歐領導下，國務院已採取嚴格的審查方式，確保來到美國的人遵守法律。此外，國務院「成立了一個行動工作組，撤銷了數千人的簽證，因為這些人違反了我們的法律，這就是有效的治理」。

紐約郵報早前報導，這些遭撤銷簽證的人裡，犯下的嚴重罪行包括縱火、野生動物及人口販賣、危害兒童、家庭暴力、酒後駕車及搶劫等。

該名官員表示，這些人來到美國違法，卻沒有任何後果，國務院為此成立了一個特別行動小組來處理此事。

福斯新聞其後向國務院查詢時，發言人表示，「國務院每天都在撤銷簽證，以確保邊境安全，維護我們社區的安全，並且會繼續這樣做」，強調對違反美國法律、威脅公共安全或其他必要情況下的外國人，會實施零容忍政策。

當問及具體的撤銷數字時，發言人解釋，由於這個過程仍在持續，同時撤銷簽證的數量也是動態的，所以國務院一般不會提供撤銷簽證的統計數據。

早前華盛頓郵報報導，國務院是與國土安全部協調，利用對方的資料庫，跟學生簽證持有人的信息及執法紀錄作出核對，結果查出有嚴重犯罪紀錄者。這些學生大多來自亞洲和中東，他們需自行離開，否則會被逐出境。

有關官員表示，國務院只會撤銷犯下嚴重罪行的國際學生簽證，對於一些輕微犯罪，例如亂扔垃圾之類是不會撤銷簽證。

另外國務院指出，最近幾星期，有數百個與反以色列抗議活動有關的國際學生，簽證已被撤銷。魯比歐曾表示，只應給那些想來這裡讀書及獲得學位的學生發放簽證。

學生簽證 國務院 魯比歐

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