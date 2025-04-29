我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普演說：美國最成功的100天 不再是中國優先

進口商瘋狂搶貨 美3月貨物貿易逆差創新高

川普演說：美國最成功的100天 不再是中國優先

記者陳熙文／華盛頓即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統於密西根州發表執政百日演說。 (美聯社)
川普總統於密西根州發表執政百日演說。 (美聯社)

川普總統29日於密西根州發表執政百日演說，川普說，這是最成功的100天，並表示，終於有總統是以美國優先，而不是中國優先；川普也再度表示，所有國家都想要來與他談判，包括中國。

至於川普的百日民調不盡理想，川普則說，這些民調訪問太多民主黨支持者。

川普29日於密西根州的馬科姆在社區學院（Macomb Community College）發表執政百日演說；川普在「上天保佑美國」的歌聲中走上台，對現場上千名支持者發表演說，主題聚焦百日政績，尤其是川普的邊境政策、驅逐非法移民和降低通膨。

川普說，多年來，美國領袖花民眾的錢去捍衛其他國家的邊境，為其他國家而戰，但沒有為自己的國家而戰；美國現在終於有總統在捍衛我們的邊境和國家。

川普說，美國政治人物多年來摧毀底特津（Detroit）來建設北京，現在美國人民終於在白宮有代表勞工的總統；川普說，與其以中國優先，他以密西根州優先、以美國優先。

針對對等關稅政策，川普說，美國現在被所有國家所尊重，指所有國家都想與他見面，包括印度、法國、西班牙等國，也包括中國；川普說，他們都想與美國達成協議，並認為，美國終究會與大家達成協議。

川普也說，美國未必需要達成協議，認為大家都想要美國的產品，美國有能力設定價格，不過他尊重大家，人也很好。

川普說，所有國家都將來美國製造生產汽車，美國也希望中國在美國生產汽車。

川普表示，他向中國開徵關稅，讓中國停止從美國竊取工作機會，認為中國竊取美國的工作，數量遠比其他任何國家都多；不過，川普說，美中還是會相處得很好，指美國現行向中國開徵145%的關稅，但問題會獲得解決，認為中國希望與美國達成協議，而且是對美國公平的協議。

川普

上一則

AI晶片將成貿易戰談判籌碼 川普政府考慮以政府間協議取代三級制

下一則

「中國活該」 川普：關稅他們自己會吞下

延伸閱讀

川普百日執政的驚心變局

川普百日執政的驚心變局
AI晶片將成貿易戰談判籌碼 川普政府考慮以政府間協議取代三級制

AI晶片將成貿易戰談判籌碼 川普政府考慮以政府間協議取代三級制
川普：我比鮑爾更懂利率 「聯準會那個人」做的不太好

川普：我比鮑爾更懂利率 「聯準會那個人」做的不太好
川普執政百日 日經：印太戰略走向仍未定 顛覆新政釀亞洲焦慮

川普執政百日 日經：印太戰略走向仍未定 顛覆新政釀亞洲焦慮

熱門新聞

消息人士爆料，世界首富馬斯克(右)和財政部長貝森特(左)日前在白宮因國稅局（IRS）問題陷入激烈爭執。（圖／美聯社）

馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光

2025-04-23 21:48
美國大型零售業者警告，除非白宮與中國達成貿易協議，疫情時期供應鏈受阻的情形，恐將重演。美聯社

疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨

2025-04-25 08:45
避險基金Citadel創辦人兼執行長葛里芬。(路透)

不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普

2025-04-24 13:30
川普總統。（路透）

川普為何對Fed、中國轉溫和？3大零售商和市場嚇到他

2025-04-23 15:10
華爾街日報分析，習近平等中國領導層已決意與美國硬槓。圖為川普(左)2019年在大阪G20峰會場邊與習近平會面。(路透)

WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話

2025-04-24 09:06
總統川普。（美聯社）

川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事

2025-04-25 10:36

超人氣

更多 >
商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議

商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議
加拿大汽車衝撞事件釀11死 環球郵報曝嫌犯背景：來自台灣

加拿大汽車衝撞事件釀11死 環球郵報曝嫌犯背景：來自台灣
從烤麵包機到放煙火 紐時1張圖：美國人沒中國製造可能嗎？

從烤麵包機到放煙火 紐時1張圖：美國人沒中國製造可能嗎？
亞馬遜擬標示關稅成本 白宮：有敵意的政治行為

亞馬遜擬標示關稅成本 白宮：有敵意的政治行為
南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚

南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚