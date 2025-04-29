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川普上任百日 五大「關鍵數字」曝施政表現

編譯林聰毅／綜合外電
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根據調查，三分之二的美國民眾用「混亂」一詞來形容川普重返白宮執政滿百日的表現。（美聯社）
根據調查，三分之二的美國民眾用「混亂」一詞來形容川普重返白宮執政滿百日的表現。（美聯社）

川普重返白宮執政屆滿百日，外界對其表現評價不一，但數據會說話，以下五個數字可以約略說明他在這段期間的表現。

43%：根據紐約時報/錫耶納學院（Siena College）上周五公布的民調，川普的好感度已由去年11月初大選前的48%降至43%，他上任百日的表現比80年來的任何一位總統都差。66%受訪者用「混亂」一詞來形容他這段期間的施政。

94%：到目前為止，川普驅逐的移民人數還未達其想要的水平，但他成功阻止了許多潛在移民試圖借道墨西哥入境美國。美國邊境巡邏隊在2月和3月發現有22,726人試圖越過南部邊境，比去年同期拜登執政期間陡降了94%。

80：川普二次上任的百日內，僅在社群媒體X發文80次，遠低於他第一個任期同期的496次。此外，他上周在Truth Social發布了80則貼文，凸顯出儘管其好友馬斯克收購了X，但自家社群媒體平台現在已成為川普首選的溝通媒介。

130：川普將在密西根州舉行集會，慶祝其上任100天，並在會上宣揚其移民打擊和經濟政策的成果。他還將說明已有130多個國家與白宮聯繫，就貿易協定進行談判，對這個搖擺州而言是個重要訊息，因為是美國汽車產業的重鎮，而關稅攸關國內製造業的發展。

10：包括常春藤名校在內全美約有十所精英大學決定組成一個非正式聯盟，在法律談判上統一陣線，以抵禦川普政府干預學術自由的舉措。川普威脅凍結聯邦撥款，要求修改校內規則、箝制反猶活動等，以打擊這些大學校園內的反猶太主義。

川普 移民 邊境

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