川普上任百日 13.9萬無證客已驅逐出境

白宮任命的邊境沙皇霍曼說，已驅逐近14萬非法移民，但全美還有至少2000萬非法移民。圖為霍曼經過白宮展示的非法移民罪犯照片。(美聯社)

白宮28日舉行記者會，宣傳川普 總統的百日政績，白宮邊境 政策主管霍曼(Tom Homan)指出，美國至今已驅逐13.9萬人出境，他估計境內可能還有2000萬非法移民 。

白宮28日宣揚川普的邊境政策，29日將再舉行記者會，宣傳他的經濟政策。

在川普政府上台後，有多少非法移民遭到驅逐出境？霍曼指出，目前已驅逐13.9萬人。

有媒體指出，聯邦移民及海關執法局(ICE)驅逐出境的非法移民人數還落後拜登政府，霍曼說，拜登政府任內有許多非法移民跨越美墨邊境，他們把在邊境上驅離的人數也算進去；而川普政府的邊境很安全，沒有這個問題，自然數字比較少。

霍曼也估計，美國境內目前可能還有2000萬名非法移民存在；霍曼指出，光是拜登政府任內就有1050萬人跨越邊境進入美國，霍曼質疑其中有多少人逃過稽查，又有多少非法移民在沒有科技執法的地區進入美國？所以他估計境內目前可能還有2000萬人。

霍曼說，美國目前仍有70萬名遭到刑事指控的非法移民，這些是執法人員優先鎖定的目標。

白宮新聞秘書李維特(Karoline Leavitt)表示，自今年起，美國已在美墨邊境新建85英里長的邊境牆，目前工程進度不一；川普希望國會能增加對邊境牆、ICE和邊境管理的撥款。

至於有媒體質疑，川普要求墨西哥負擔邊境牆的支出，霍曼則說，墨西哥已派遣1萬名軍隊至美墨邊境，大幅減少非法移民的數量，美方因此節省很多在拘留、交通和遞解程序等的費用，所以墨西哥實質上是在幫忙美國築牆。