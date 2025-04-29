財長貝森特談中國：會撐不下去致電求和

美國財長貝森特(認為，中國會先撐不住高關稅，「說不定有一天他們會打電話給我」。(美聯社)

財政部長貝森特(Scott Bessent)28日表示，面對美國開徵高額的對中關稅 ，中國是無法持續下去的，「說不定他們有一天會打給我。」

華爾街 日報(WSJ)報導，美方在對等關稅90天的暫緩期限結束前，預計鎖定與18國談判，每周談判6國；針對無法達成協議的國家，美方到時將徵收對等關稅。

對此，貝森特28日受訪時表示，接下來就看誰是有誠意來談判，誰沒有誠意。貝森特指出，現在有15至18個美國重要的貿易夥伴希望與美國談判，美國將暫時把中國放到一邊；貝森特說，很多美國在亞洲貿易夥伴都表現出色，針對貿易不公平提出解決方案。

被問及是否有可能致電中國的對口，貝森特說，美國要觀察中國的動向，但他認為，現行的關稅對中國來說是無法持續下去的，「說不定他們有一天會打給我。」

貝森特說，中國對美國的出口是美國出口到中國的五倍，他說出口便宜、受補助的產品到美國，對中國來說很重要，認為美國是中國經濟很重要的一環。

貝森特表示，在貿易談判的歷史中，都是貿易順差的國家失去的最多；他說，他不擔心貨品短缺，認為很多零售業者已經預購存貨，接下來會看到市場的彈性和替代商品，未來就看中國多快會緩和情勢。

針對川普 總統表示曾與中國國家主席習近平通電，貝森特日前受訪時表示，他對此並不知情，只知道兩人有非常好的關係，且對彼此非常尊重。

貝森特並指出，美中若想達成協議，中國關稅緩和局勢(de-escalate)是第一步，未來可以先達成原則上的共識(agreement)；他說，貿易協議可能需要數個月才能夠達成，但未來只要貿易夥伴與美國有共識，且行為不超出協議的範圍，就可以避免被徵收最高的關稅。

川普27日也於自家社群媒體平台Truth Social發文說，「當關稅生效，許多人的所得稅將大幅減少，甚至可能完全不必繳稅。重點將側重年收入低於20萬美元的族群。」

川普也強調，關稅不僅能減輕稅務負擔，還能促使企業在美國建立更多工廠，創造大量就業機會。他接著用全大寫英文字母寫道：「美國發大財」，並稱「對外稅務局正在發揮作用」。